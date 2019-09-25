Происшествия

Масштабная спецоперация в Закарпатье: задержаны организатор и исполнитель покушения на полковника полиции

В полиции сообщили детали задержания членов преступной группировки, которые 11 июля обстреляли автомобиль начальника Управления защиты экономики Закарпатской области (полковник полиции чудом не пострадал). Спецоперация проводилась 25 сентября.

Преступление было квалифицировано по нескольким статьям Уголовного кодекса, в т. ч. по части 2 статьи 15 («Покушение на убийство»), пункту 1 ч.2 ст. 115 («Умышленное убийство»), статье 348 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

Орудие преступления — пистолет-пулемет «Скорпион» калибра 7,65 мм был найден на дне реки Уж. Там же обнаружили и предметы одежды, которые киллер выбросил после нападения.

Лидером преступной группировки оказался 38-летний житель Ужгорода, который в 2014 году был уволен из рядов органов внутренних дел за связи с уголовным миром региона. Его группа действовала под видом спортивной организации, однако «спортсмены» вместо физических достижений выполняли «грязные» заказы.

Оперативное фото

Во время 60 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых были обнаружены денежные средства, 4 пистолета, 1 винтовка, более сотни патронов, мобильные телефоны, банковские карточки, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

На данный момент, сообщили в полиции, 38-летнего организатора нападения на правоохранителя и 25-летнего исполнителя покушения доставили в Киев. Им объявлено подозрение.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о масштабных обысках в Закарпатской области — Ужгороде, Мукачево и Хусте. По свидетельству очевидцев, в аэропорт с утра прилетел самолет Национальной гвардии, а через Нижние Ворота в область заехали более 80 следователей и спецназовцев из других регионов Украины. По неподтвержденным пока данным, обыски проводили в т. ч. у бывших народных депутатов Павла Балоги и Михаила Ланя.

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