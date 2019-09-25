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Под Винницей ветерану АТО отказались продать билет на маршрутку: в сеть попало скандальное видео
В Жмеринке на Виннитчине зафиксировали на видео отказ в продаже ветерану АТО льготного билета. Напомним, «ФАКТЫ» писали, как в Ровно бывший «киборг» боролся с водителями маршруток, начавшими демонстративно проезжать мимо остановок, на которых автобуса ожидали люди в военной форме.
Автор ролика, опубликованного в Twitter, отметил, что подобные случаи в местном транспорте не редкость, однако впервые в кадр попала кассир автомобильной станции.
«Жмеринка. Опять отказ в продаже билета по удостоверению Участника боевых действий. На этот раз кассиром», — говорится в описании к видео.
Его автор сообщил также, что инцидент произошел 23 сентября 2019 года.
Жмеринка!!!— Позивний Колим (@sahsa5555555551) 24 сентября 2019 г.
Знову відмова у продажі квитка по посвідченню УБД!!!
На цей раз касиром!
Випадок
23.09.2019pic.twitter.com/VL04iokd8R
В сети решили, что кассир «явно выполняет чей-то приказ», возможно, руководства перевозчиков.
Ранее в Новомосковске Днепропетровской области сняли на видео аналогичный инцидент — там водитель маршрутки отказал в бесплатном проезде участнику боевых действий, ссылаясь на отсутствие свободных мест. Когда же такие места в автобусе нашлись, водитель дал понять, что льготника бесплатно везти все равно не будет.
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