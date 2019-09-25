Украина

Оккупанты готовятся к восстановлению подачи воды в Крым? В сети показали любопытные фото

Жители аннексированного Крыма заметили признаки начало подготовки оккупантов к восстановлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом в соцсети сообщила заместитель командира гражданского формирования «Аскер» Эвелина Арифова.

По ее информации, всю последнюю неделю в канале сжигают камыш.

«Констатирую факт, что сейчас оккупанты в Крыму вычищают канал, уже неделю сжигают камыш в канале», — написала Арифова, опубликовав фото.

При этом она выразила убежденность в том, что восстановить подачу воды можно только в одном случае — деоккупации полуострова.

Напомним, бывший постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил о возможности возобновления водообеспечения части территории Крыма после вывода оттуда российских войск.

В свою очередь крымские экологи констатировали, что сразу несколько рек Крыма стали менее чистыми за прошлый год.

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