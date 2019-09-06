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Экологическая катастрофа близка: в Крыму реки и водохранилища стали намного грязнее
Несколько рек Крыма стали менее чистыми за прошлый год. Такие данные обнаружили в докладе Министерства природы РФ «О состоянии и об охране окружающей среды в 2018 году журналисты крымского издания «Примечания».
В докладе говорится, что в течение прошлого года реки Черная и Кача стали «условно загрязненными», хотя до этого считались «условно чистыми». Ухудшилось экологическое состояние вод реки Таракташ. Теперь она классифицируется как «загрязненная». В ней обнаружили органические вещества, о также соединения меди и магния.
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Сильнее всего за прошедший год пострадала ранее «условно чистая» река Уску, которая теперь классифицируется как «загрязненная». Там зафиксировано многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) соединений железа, меди и нефтепродуктов.
Также отмечается ухудшения экологического состояния Симферопольского и Феодосийского водохранилищ. Теперь эти водные объекты классифицируются как «загрязненные».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале августа в захваченном Россией Крыму в воде обнаружили холерные эмбрионы, поэтому руководство города Севастополя попросили закрыть популярные пляжи. В таком же положении находились еще несколько десятков пляжей оккупированного полуострова.
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