Мир

Одиозный российский телеведущий Владимир Соловьев, известный своей ненавистью к Украине, призвал ввести санкции против нашей страны. Об этом он написал в своем Telegram.

По его мнению, заявления Зеленского о том, что Россия ведет войну в центре Европы, «требуют ответа».

«Где наши контрмеры, (в народе называемые санкции) против Украины? Очевидно, что уже пора», — отметил он, добавив, что Зеленский оказался второй версией Порошенко.

Очевидно, такую реакцию Соловьева вызвало выступление Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН, в ходе которого он показал пулю калибра 12,7 мм, отметив, что от таких пуль, которые стоят 10 долларов, погибают тысячи человек на Донбассе. Именно такой пулей был убит украинский оперный певец Василий Слипак.

Как известно, Василий Слипак был солистом Парижской оперы с 1997 года. В 2015-м он пошел добровольцем в зону боевых действий в Донбассе в составе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» и был убит в 2016 году.

Напомним, что в своей речи президент призвал страны мира не забывать о глобальной безопасности, напомнив о жертвах войны в Украине.

Также он заявил, что в современном мире больше нет чужой войны и призвал к обновлению международных институтов, в т. ч. ООН.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ходе выступления с трибуны ООН Владимир Зеленский назвал своей миссией прекращение войны на Донбассе, но «не ценой жизней украинских граждан и права Украины на собственный выбор».

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