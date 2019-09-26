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В Киеве археологи обнаружили поселение, которому три тысячи лет (фото)
В Киеве в ходе реконструкции старинной церкви Спаса на Берестове и благоустройства прилегающей к ней территории археологи сделали сенсационную находку — обнаружили остатки поселения IX века до нашей эры (ранний железный век, чернолесская археологическая культура). Строители выполняли там инженерно-технические работы (гидроизоляцию церкви и прокладывание коммуникаций), а ученые из заповедника и архитектурно-археологической экспедиции Института археологии (начальник экспедиции Всеволод Ивакин) проводили археологический надзор за ними. Удалось найти много артефактов различных исторических эпох (а в самом начале реставрационных работ был обнаружен снаряд, выпущенный большевиками по Киево-Печерской лавре).
— Самые ценные из них — остатки поселения раннего железного века, — рассказал «ФАКТАМ» заведующий научно-исследовательским сектором археологии Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей Тараненко. — Прежде в этом месте следов поселений ученые не находили, были только отельные фрагменты керамики. Важно также и то, что это чуть ли не самое северное из обнаруженных археологами поселений чернолесcкой культуры.
— Если вы не имели возможности провести масштабные раскопки, почему же решили, что там было поселение?
— Найденного материала достаточно, чтобы уверенно утверждать, что здесь было целое поселение. Нужно понимать, что археологам не обязательно раскапывать, например, весь комплекс, характерный для этого времени (городище, само поселение и могильник), чтобы установить его возраст, определить, какой культуре оно принадлежит. Найдены остатки одной постройки, домашняя утварь и характерные украшения. Этого достаточно, чтобы сделать вывод, что здесь было поселение.
— Какие конкретно предметы IX века вы обнаружили?
— Глиняная столовая, тарная и кухонная посуда, бронзовая бляшка и подвеска. Один из сосудов найден почти полностью целым. Понятно, что нашли мы его в виде фрагментов, но затем склеили воедино.
— Древние мастера изготовили этот предмет на гончарном кругу?
— Нет, он лепной, изготовлен вручную.
— На найденных вами сосудах первобытных людей были орнаменты?
— Красками на них ничего нарисовано не было. Орнаментированы сквозными проколами. Также есть вмятины от пальцев и следы от специального штампа, которым прочерчивали геометрический орнамент.
Заметим, что торжественное открытие отреставрированной церкви Спаса на Берестове запланировано на субботу, 28 сентября.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о другой сенсационной находке украинских ученых. В Софийском соборе недавно обнаружили портреты князя Владимира и его сыновей. А на территории Софии Киевской археологи нашли древнюю печать чиновника византийского императора.
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