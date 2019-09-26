Наращивание ресниц или ламинирование: мнение известного beauty-эксперта

Стиль жизни

Длинные и густые ресницы делают взгляд любой девушки выразительным. Но для такого эффекта не всегда подходит только тушь. Поэтому beauty-мастера последние годы активно предлагают услугу, которая называется «профессиональное наращивание ресниц». Девушка может выбрать длину ресниц, их толщину и даже цвет, экономя при этом свое время на ежедневном макияже глаз. Ведущая рубрики «Ревизор красоты» на Новом канале, визажист с 15-летним стажем Елена Филонова в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала о плюсах и минусах подобной процедуры. Елена рекомендует девушкам не спешить с наращиванием и утверждает, что после процедуры можно остаться и без собственных ресниц (ранее Елена Филонова рассказывала «ФАКТАМ» о правилах ухода за бровями и трендах в макияже).

— Наращивание ресниц — это простой способ придать своему взгляду выразительности, — рассказывает Елена. — Но после этого надо быть готовым, что ваши ресницы могут выпасть. Даже если процедуру будет делать мастер с многолетним опытом. Дело в том, что искусственные волоски очень тяжелые, жесткие и плотные. Плюс, еще клей. Всё это весьма ощутимая тяжесть для собственных ресниц, которые у нас и так тонкие.

— Правда, что эта процедура может нанести вред не только ресницам, но и здоровью?

— Конечно! Клей может испортить кожу век. Если мастер будет использовать самое дешевое средство, последствия для здоровья кожи век будут очень серьезными. В лучшем случае на ней останется пленка, в худшем — начнется аллергическая реакция или будет ожог с последующим воспалительным процессом.

— Чтобы снять искусственные ресницы, мастер использует различные жидкости. Они тоже опасны?

— Опасен сам процесс. Ведь во время снятия наращённых ресниц они тянут за собой и ваши, потому что были приклеены слишком близко. А специальное средство, которое используют для растворения клея, может попасть на слизистую оболочку глаза и повредить ее.

— Кроме наращивания, beauty-мастера предлагают новую процедуру для ресниц — ламинирование, обещая сделать густыми и длинными собственные ресницы.

— Ламинирование я никогда себе не делала. Просто не доверяю этой процедуре. Считаю, что ресницы должны быть живыми и мягкими. Понимаю, что это последние технологии, очень модные. Но нет, я против. Только представьте: ресницы обрабатывают каким-то средством, чтобы они стали ровными, густыми и твердыми. Ночью вы потрете глаз и повредите ресницами кожу век или сам глаз. Думаю, что и само средство, которое используют, негативно воздействует на рост ваших же ресниц. У меня лично недоверие к этой инновации в beauty-индустрии. На самом деле, поверьте, если у вас достаточное количество витаминов в организме, то будет и нормальная густота ресниц. Лучше вместо наращивания и ламинирования обратиться к доктору. Пусть он определит, каких витаминов не хватает в вашем организме, почему замедляется рост ресниц, ногтей и волос. Зачастую причина именно в недостатке витаминов.

— Как понять, что ресницам нужна дополнительная помощь?

— Если за день вы замечаете несколько упавших на щеку ресниц, то причин для волнения нет. Это как с волосами. Увидите пару волосинок на расческе или во время мытья, это совершенно не значит, что лысеете. Ресницы каждый день обновляются. Они растут и выпадают естественным образом и пугаться этому нет причин. А вот витамины нужны для их укрепления. При их регулярном применении каждый волосок станет толще и крепче.

— Некоторые девушки, чтобы каждый день не подкрашивать ресницы тушью, используют краску. Безопасна ли такая процедура?

— Да, конечно. Для долговременного эффекта черных или коричневых ресниц их окрашивают. Для этого используют ту же краску, что и для бровей. Это безопасно, если у вас нет аллергической реакции. Но мастер должен аккуратно нанести краску, чтобы не попасть в глаз и на кожу век. Затем вам надо будет примерно минут сорок полежать с закрытыми глазами. Я часто делала эту процедуру клиенткам, и никаких негативных реакций никогда не было. Зато эффект красивых накрашенных ресниц держится примерно три недели. Вы просто забываете о том, что надо ежедневно идти к зеркалу и наносить на реснички тушь. За это время краска постепенно смывается при умывании, но даже при попадании в глаза она не будет приносить дискомфорт.

— Для эффекта длинных и густых ресниц девушки часто приклеивают пучки искусственных волосков. Это безопасная процедура?

— Я обожаю пучки! Просто нужно научиться их правильно клеить и выбирать длину под ваши натуральные ресницы, тогда это будет смотреться очень красиво. Да, придется запастись терпением и поучиться их клеить. Не переживайте, сразу не получится попасть ни на свои ресницы, ни между ними. Сможете приклеить только над ними. В отличие от накладных ресниц, которые сразу выглядят очень неестественно, пучки — это незаметно и красиво. Советую брать три пучка разной длины. Клеить их надо от внешнего уголка глаза к внутреннему и от длинных до коротких. Помните, что лучше использовать не самый дешевый клей. Всё, что касается ваших глаз, должно быть качественным. Кстати, эффект от пучков будет, как от наращённых ресниц, но гораздо естественнее. И уж точно, безопаснее! Отклеивайте их с помощью теплой воды. Так клей легко размокнет и пучок снимется без особых проблем.

Ранее о том, какие формы и цвета бровей сегодня в тренде, «ФАКТАМ» рассказала бровист, многократный победитель международных и всеукраинских чемпионатов в номинации Brow Artist Ксения Окис.

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