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До +20: синоптик порадовала теплым прогнозом на конец недели
В Украине 27 сентября потеплеет. В течение дня температура воздуха составит +15 +20 градусов. Такой прогноз дала известный синоптик Наталья Диденко.
«На Севере еще будет свежее, +12 +17 градусов, что также не мороз. Дожди завтра пройдут на Западе и Юге, а на Севере, может, какие-то заблудшие островки влаги будут слоняться. А так, в большинстве областей будет сухо», — написала она в Facebook.
Согласно прогнозу синоптика, в Киеве пятница ожидается достаточно теплой, будет около 15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов.
«Дожди завтра существенные маловероятны, так, где-то какой-то залетный. В субботу в столице — сухо и тепло, а в воскресенье — мокро и также тепло», — пишет Диденко.
Как писали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач считает, что начало октября порадует украинцев хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки. А температура будет довольно комфортной как для октября. Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом.
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