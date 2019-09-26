До +20: синоптик порадовала теплым прогнозом на конец недели

Украина

В Украине 27 сентября потеплеет. В течение дня температура воздуха составит +15 +20 градусов. Такой прогноз дала известный синоптик Наталья Диденко.

«На Севере еще будет свежее, +12 +17 градусов, что также не мороз. Дожди завтра пройдут на Западе и Юге, а на Севере, может, какие-то заблудшие островки влаги будут слоняться. А так, в большинстве областей будет сухо», — написала она в Facebook.

Согласно прогнозу синоптика, в Киеве пятница ожидается достаточно теплой, будет около 15 градусов. А в субботу и воскресенье станет еще теплее, до +18 +20 градусов.

«Дожди завтра существенные маловероятны, так, где-то какой-то залетный. В субботу в столице — сухо и тепло, а в воскресенье — мокро и также тепло», — пишет Диденко.

Как писали «ФАКТЫ», народный синоптик Владимир Деркач считает, что начало октября порадует украинцев хорошей погодой, правда, возможны небольшие дожди в начале и в конце первой десятидневки. А температура будет довольно комфортной как для октября. Вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом.

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