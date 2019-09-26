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У Трампа случайно отправили темник демократам о том, как СМИ освещать разговор президента США с Зеленским (фото)

Белый дом случайно отправил Офису демократов по электронной почте служебный документ, в котором содержались инструкции относительно того, что и как следует говорить о скандальном телефонном звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщает издание The Guardian, в темнике политическим союзникам Трампа предлагалось утверждать, что в беседе не было прямой речи об услуге за услугу. И что истинным скандальным моментом этой ситуации является утечка конфиденциального разговора глав двух держав.

Позже Белый дом попытался отозвать свое письмо, однако уже было поздно. Скриншоты изложенных в нем тезисов быстро распространились в социальных сетях.

Here are the White House talking points on the Ukraine call.



It’s a master class in straw man arguments. pic.twitter.com/Dugxee7seS — Matt Fuller (@MEPFuller) September 25, 2019

«Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: „Я, однако, хотел бы, чтобы вы оказали нам услугу“ после того, как Зеленский заговорил о военной помощи», — заявил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Демократ Брендан Бойл из палаты представителей поблагодарил Белый дом за то, что они прислали ему это письмо, но отметил, что не будет использовать эти тезисы, а будет придерживаться правды.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.



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