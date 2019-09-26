Украинские ученые опровергли легенду о князе Владимире Крестителе

История современности

Украинские ученые, исследовав территорию, прилегающую к старинной церкви Спаса на Берестове, реставрация которой проводилась в последние годы, опровергли одну из легенд о князе Владимире.

Из летописей известно, что у Владимира Крестителя (жил в конце Х — начале XI веков) была возле Киева загородная резиденция Берестово с двухэтажным каменным дворцом. Впоследствии там построили христианскую церковь, пресвитером которой был Илларион, ставший митрополитом Киевским и всея Руси. Исторический район столицы Печерск в княжеские времена и еще много столетий после уничтожения Киевской Руси находился за пределами города. На Печерске возле Киево-Печерской лавры находится древняя церковь Спаса на Берестове. Вот у ученых в XIX веке и возникла версия о том, что упоминающееся в летописи поселение Берестово размещалось там, где стоит этот храм. Гипотеза стала популярной, вошла во многие путеводители по Киеву. И вот теперь ученые выяснили, действительно ли загородная резиденция князя Владимира размещалась в том месте.

— В течение последних двух с лишним лет проводились масштабная реставрация церкви Спаса на Берестове и инженерные работы на прилегающей к ней территории, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Константин Крайний. — При этом было выполнено много земельных работ, что позволило нам исследовать культурные слои грунта. Увы, каких-либо признаков того, что в этом месте находился княжий двор или того, что церковь Спаса на Берестове построена в XI веке, не обнаружено. Есть находки, относящиеся к более ранним (в том числе IX веку до нашей эры) и более поздним временам. Так что легенду мы, увы, развенчали.

— Где же в таком случае находилась загородная резиденция князя Владимира?

— В каком-то другом месте. Скорее всего, на Печерске. Крупные археологические раскопки в этом престижном районе Киева не проводились.

— Когда была возведена церковь Спаса на Берестове?

— В XII веке. Она являлась родовой усыпальницей одной из ветвей Рюриковичей — потомков Киевского князя Владимира Мономаха. Согласно летописным источникам, в этом храме похоронили и сына Владимира Мономаха Юрия Долгорукого, основавшего Москву. Кстати, Долгорукий два года был князем Киевским. Скорее всего, киевляне его не очень-то любили, если похоронили не в Софийском соборе, а за городом — в церкви Спаса на Берестове.

Останки этого князя усиленно искали в этом храме в начале ХХ века, затем — в 1947 году (в связи с отмечавшимся тогда 800-летием Москвы). Тут следует сказать, что возле этой церкви кладбище существовало в течение более чем 400 лет. Археологи нашли здесь останки нескольких сотен людей. Некоторые относятся ко временам Киевской Руси. Однако скелет, который, вероятнее всего, принадлежит представителю потомков Владимира Мономаха, оказался женским. Видимо, это останки дочери Мономаха княжны Ефимии.

Открытие отреставрированной церкви Спаса на Берестове намечено на субботу, 28 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в ходе реконструкции старинной церкви Спаса на Берестове и благоустройства прилегающей к ней территории археологи сделали сенсационную находку — обнаружили остатки поселения IX века до нашей эры.

«ФАКТЫ» также писали о сенсационном открытии украинских ученых минувшим летом: они обнаружили в Софийском соборе портреты князя Владимира Крестителя и его сыновей.

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