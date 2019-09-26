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В Украине вырастили рекордную тыкву весом 76 килограммов (фото)
В четверг, 26 сентября, на Международной агропромышленной выставке AgroExpo-2019 была представлена самая тяжелая тыква весом 76 килограммов. Напомним, в Украине впервые начали выращивать органические квадратные арбузы.
Вырастила чудо-тыкву Елена Горлова из села Осыковатое Кропивницкого района. Она и победила в конкурсе «Тыква — великан», где соревновались еще семь участников из всех уголков Украины.
По словам победительницы, секрет такого гиганта прост — растить с любовью.
В этом году Елена побила трехлетний рекорд, который установил Сергей Куценко в 2016 году, — 63 кг.
Наименьшая тыква-гигант в этом году весила 29,5 килограммов.
Победителям конкурса вручили плазменный телевизор.
Ученые считают, что тыква, как и морковь, могут защитить от рака.
О секретах приготовления вкусных блюд из тыквы рассказал судья проекта «МастерШеф», шеф-повар с мировым именем Эктор Хименес-Браво.
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