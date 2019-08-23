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Морковь и тыква защитят от рака кожи
Витамин А, содержащийся в этих продуктах, помогает противостоять ультрафиолетовому излучению
Меланома и другие виды рака кожи зачастую возникают у тех, кто любит загорать и часто обгорает на солнце. Поэтому лучше избегать ультрафиолетовых лучей в жаркий день. Кроме того, полезно употреблять морковь, тыкву, абрикосы, батат (сладкий картофель), печень и другие продукты, богатые витамином А (бета-каротин). Как утверждают ученые из Университета Брауна (США), такая пища может предотвратить развитие рака кожи. Исследования показали, что витамин А способствует производству новых кожных клеток и помогает противостоять ультрафиолетовому излучению.
Ученые наблюдали за группой добровольцев в течение 20 лет и сделали вывод: при регулярном употреблении продуктов, богатых витамином А, риск развития рака кожи снижался на 17 процентов. Бета-каротин — антиоксидант, помогающий нейтрализовать свободные радикалы, которые вызывают рак. Витамин А также активирует клетки-фибробласты, поддерживающие эластичность кожи.
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Важно знать: чтобы в организме выработался витамин А, овощи рекомендуется есть с маслом. Но увлекаться, например, морковным или тыквенным соком не стоит, так как это может привести к избытку витамина в организме. Из-за этого может пожелтеть кожа и повыситься риск остеопороза — заболевания, при котором кости становятся хрупкими и возникает риск переломов.
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