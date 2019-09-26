Шоу-бизнес

Эштон Катчер в ярости: бывшего мужа Деми Мур вывели из себя ее откровенные признания

Бывший муж актрисы Деми Мур, которая выпустила автобиографическую книгу со скандальными подробностями личной жизни, рассказав об изнасиловании и сексуальных утехах, Эштон Катчер эмоционально отреагировал на откровения звезды. Говорят, он вне себя от ярости.

«Я уже собирался нажать кнопку, чтобы опубликовать язвительное сообщение, но, когда увидел моего сына, дочь и жену, удалил его», — написал 41-летний Эштон Катчер в своем Twitter. Но позже опубликовал еще один пост, в котором обещал рассказать правду о жизни с Деми Мур, но только в личных сообщениях.

В негодовании от скандальных подробностей и жена Катчера Мила Кунис. Она особенно переживает за их детей, которые в будущем могут прочитать грязные подробности об отце.

«Она очень переживает. Мила хочет только одного — чтобы вся эта шумиха поскорее улеглась», — цитирует инсайдера HollywoodLife.

Напомним, 56-летняя голливудская актриса Деми Мур выпустила автобиографическую книгу под названием «Наизнанку». В ней она раскрыла шокирующие подробности своей жизни. Оказывается, мать актрисы была алкоголичкой. За 500 долларов она продала дочь мужчине, который изнасиловал юную Деми Мур.

«Это было изнасилование и самое кошмарное предательство. Он так и спросил меня: каково это, когда из тебя делают шлюху в 15 лет», — написала Деми в своей истории жизни.

Также актриса рассказала о том, что Эштон Катчер, с которым прожила в браке с 2005 по 2011 год, изменял ей и склонил к сексу втроем.

Ранее Деми Мур снялась полностью голой для глянцевого журнала.

Недавно Мила Кунис, у которой украинские корни, и Эштор Катчер побывали в Киеве. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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