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Работал на два фронта: в Лисичанском погранотряде обнаружили "крота" боевиков "ЛНР" (фото)

Следователи ГБР сообщили о подозрении старшему солдату Лисичанского пограничного отряда, который воевал на стороне боевиков «ЛНР». Ранее контрразведка СБУ задержала пособницу боевиков «ЛНР», которая передавала им сведения о подразделениях ВСУ.

Как выяснилось, сотрудник Лисичанского пограничного отряда Госпограничной службы Украины был уличен в сотрудничестве с боевиками банды «Призрак», которая действовала на оккупированной территории Луганской области.

Начиная с 2014 года, он «нес службу» на два фронта. В частности, было установлено, что 27-летний бывший сотрудник Управления Государственной службы охраны ГУМВД в Луганской области еще в июне 2014 года вступил в ряды боевиков.

Как утверждает служба внутренней безопасности, задержанный нес службу на блокпостах, занимался выявлением проукраински настроенных людей и тех, кто не поддерживал режим самопровозглашенной «ЛНР». Также он участвовал в боевых действиях вблизи Дебальцево и других населенных пунктов на территории Донбасса против ВСУ.

ГБР объявило задержанному подозрение.

Если его вина будет доказана, пограничнику грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ провела на Луганщине спецоперацию, целью которой был вывод с неподконтрольной территории и задержание активного участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР».

Как сообщали «ФАКТЫ», за период с августа 2015 по сентябрь 2019 года украинским властям в рамках программы «Тебя ждут дома» добровольно сдались 383 боевика террористических «ДНР» и «ЛНР».

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