Юная поклонница Жанны Фриске, которую лечили на средства певицы, умерла от рака

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Известная российская певица Жанна Фриске, которая умерла от рака головного мозга, помогала детям с похожим диагнозом бороться за жизнь. Одной из ее подопечных была юная поклонница из Перми Наташа Долматова. У нее была опухоль головного мозга — медуллобластома. Девочку лечили на средства, собранные для Жанны Фриске.

Когда певица сама сражалась с опасной болезнью, она принимала участие в благотворительных проектах. Познакомившись с родителями Наташи, поддерживала их.

«Я не ожидала услышать ее голос. Она была такой оптимистичной. Советовала больше двигаться и радоваться жизни. Сообщила ей, что дочь даже не ходит. Фриске убеждала: «Ставьте ее на ноги, поддерживайте за руки. Активность очень важна. Меня мама с папой и сестра водили по берегу моря в Латвии. И это было такое счастье! Обязательно правильно питайтесь, чтобы плохие клетки не разрастались. В рационе всегда должны присутствовать зелень, овощи, гречка. А вот мясом не злоупотребляйте. И главное — не унывайте! Все будет хорошо», — рассказывала мама девочки Ирина.

Как пишет Starhit.ru, диагноз девочке был поставлен в 2014 году. Чтобы спасти дочь, родители обратились в программу «Пусть говорят». Неравнодушные зрители перечислили на счета 250 тысяч долларов, что позволило пройти лечение в Германии. Казалось, болезнь отступила.

Но недавно случился рецидив, обнаружили новые метастазы. Спасти девочку не удалось.

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в 2015 году. У нее остался сын Платон, которого воспитывает его отец, Дмитрий Шепелев. Недавно он рассказал, как сложно с детьми строить личную жизнь.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что поклонники очень переживают за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой также обнаружили злокачественную опухоль.

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