Замглавы Минздрава сбежал с брифинга после неудобного вопроса журналистов (видео)

Украина

Первый заместитель министра охраны здоровья Андрей Семиволос ушел с брифинга, не дослушав до конца вопрос журналиста. Видео в Twitter опубликовало издание «Радио Свобода», журналист которого задавала вопрос чиновнику.

На ролике видно, когда представитель СМИ начала задавать вопрос относительно скандала в ведомстве и недопуске на рабочие места людей из команды прошлого руководства, чиновник просто встал со своего места и без каких-либо объяснений покинул помещение.

За що з нами так…(((((pic.twitter.com/P6JUsWLEXe — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 25, 2019

Оставшийся советник министра Дмитрий Раимов заявил СМИ, что Семиволос так быстро покинул помещение, поскольку ему нужно на совещание.

Известно, что Андрей Семиволос был назначен заместителем министра здравоохранения 11 сентября 2019 года. Ранее он работал главным врачом в «Киевском городском детском диагностическом центре». В 2014 году на Семиволоса подавал в суд тогдашний директор Института рака Игорь Щепотин за публикации последнего в соцсетях.

В сети возмутились бесцеремонным поведением чиновника.

Напомним, ранее сотрудники министерства охраны здоровья написали премьер-министру Алексею Гончаруку открытое письмо, в котором сообщили, что новое руководство ведомства проводит в министерстве «политические репрессии», увольняя ряд неугодных профессионалов. Гончарук пообещал изучить ситуацию.

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