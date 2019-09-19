Украина

В Киеве накануне парламентских выборов функционировала «ботоферма», участники которой писали проплаченные комментарии в интересах Анатолия Гриценко и его партии «Гражданская позиция», а также Святослава Вакарчука и партии «Голос». Об этом говорится в фильме-расследовании «Я — бот» — совместном проекте «Слідство.Інфо» и «Громадського».

«Журналист „Слідства.Інфо“ Василий Бидун полтора месяца работал под прикрытием на киевской ботоферме, которая связана с пиар-агентством Pragmatico. Ему давали задание писать комментарии в поддержку украинских политиков, которые баллотировались в Верховную Раду. Задачи сотрудники ботофермы получали в чате мессенджера Telegram в виде тезисов. В них объяснялось, в каком ключе надо оставлять комментарии в соцсетях», — говорится в материале.

Издание приводит пример того, как интернет-боты, работая в интересах Гриценко и его партии, акцентировали внимание на военном опыте политика и его профессионализме. В то же время боты должны были критиковать политических соперников Гриценко — Игоря Смешко и Святослава Вакарчука. В общем ботоферма написала минимум 24 тыс. комментариев в интересах «Гражданской позиции» и ее лидера.

В то же время 8 июля, за две недели до парламентских выборов, ферма начала работать в интересах Вакарчука и его партии «Голос», которую боты атаковали перед этим. Боты писали комментарии в поддержку политика, акцентируя на молодых лицах и незапятнанной репутации членов партии, и оставили в интересах «Голоса» около 6 тыс. комментариев.

Журналисты во время расследования пообщались с упомянутыми политиками об их причастности к работе ботофермы. Гриценко назвал вопросы журналистов «дилетантскими» и отказался давать комментарий. Зато Вакарчук опроверг причастность «Голоса» к услугам ботофермы и сказал, что даже не знает, как эта технология работает. Он предположил, что против «Голоса» могли организовать провокацию третьи силы.

«Первое: я первый раз слышу о том, что партия „Голос“ могла иметь какие-то отношение к ботам или ботофермам. Второе: я действительно не знаю, что это такое, и как оно работает. Третье: официально вам заявляю, что партия „Голос“ не санкционировала, не санкционирует и не будет санкционировать таких вещей никогда», — сказал Вакарчук.

Издание отмечает, что за день до публикации расследования команда по кибербезопасности Facebook заблокировала ботоферму, на которой работал журналист «Слідства.Інфо».

Напомним, что 17 сентября Facebook удалила 168 учетных записей, 149 страниц и 79 групп, которые распространяли фейки в украинском сегменте соцсети.

На продвижение фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram было потрачено около $ 1,6 млн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце августа Facebook заблокировала на 3 суток возможность публиковать сообщения основателю международного волонтерского сообщества InformNapalm Роману Бурко. Блокирование произошло после того, как Роман последовательно информировал в постах и тегал страницы новостных изданий с требованием изменить некорректные данные в их публикациях со ссылкой на источник статьи на «Радио Свобода». Он добился исправления в большинстве изданий информации о якобы «опровержении» данных сообщества относительно занижения обстрелов в отчетах пресс-центра ООС.

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