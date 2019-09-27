Украина

Зеленский в Нью-Йорке заявил о поддержке со стороны МВФ: что об этом известно

Миссия Международного валютного фонда продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с бондхолдерамы и представителями рейтинговых агентств в Нью-Йорке, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

По словам Зеленского, Украина намерена сотрудничать с МВФ для поддержки макроэкономики, привлечения иностранных инвестиций и проведения реформ для развития экономики.

«Мы понимаем, что благодаря сотрудничеству с Международным валютным фондом нам удастся достичь лучших результатов в верховенстве права, поддерживать макроэкономическую стабильность, привлечь прямые иностранные инвестиции и проводить реформы, которые приведут к устойчивому экономическому росту», — подчеркнул президент.

По словам президента, миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти.

Кроме того, Зеленский рассказал о законодательных инициативах, целью которых является привлечение иностранного капитала в Украину.

«Мы разработали десятки законопроектов, направленных на улучшение инвестиционного климата. В частности, речь идет о реформах правоохранительной и судебной систем и снятии ограничений на движение капитала. Также в первом чтении принят законопроект о концессиях»,— подчеркнул президент.

Зеленский также напомнил своим собеседникам, что 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд и, кроме того, отметил, что в стране завершается процесс подготовки к приватизации государственного имущества.

Зеленский рассказал об ожиданиях от сотрудничества с МВФ

Напомним, ранее в Кабинете министров Украины сообщали, что переговоры с Международным валютным фондом находятся в активной стадии. Миссия МВФ, которая начала работу в Украине 12 сентября, продолжает встречаться с украинскими чиновниками. Кроме того, стало известно, что

Украина договаривается с Международным валютным фондом о новой программе расширенного финансирования EFF. Киев рассчитывает на программу объемом 5 млрд долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполнительный совет Международного валютного фонда избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя финансовой организации.

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