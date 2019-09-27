Будни гетто: в сеть попали шокирующие фото из Донецка

Украина

В сети появились фото из оккупированного Донецка, на которых показано, как на захваченной территории раздают еду и продукты питания обнищавшим жителям.

Характерно, что снимки опубликовал пользователь под ником IgorGirkin.

«Донецк. Будни гетто, 26 сентября»,— подписал он свой пост.

Снимки действительно удручают: на них показано, как люди пенсионного (и не только!) возраста выстраиваются в очередь для того, чтобы получить миску каши и буханку несвежего хлеба.

На лицах людей отображается скорбь, грусть и всякое отсутствие надежды — ведь стать в очередь за дешевой похлебкой человека может вынудить только крайняя степень нужды.

Читатели микроблога удручены увиденным и высказывают чувство жалости к тем, кого жестокая реальность погнала в «позорные» очереди.

«Сумно. Не всі там сепари і любителі рашки, напевно», «Це справді? Там їду роздають?», «Оккупация», — пишут они.

Также есть и те, кто считает, что люди сами выбрали для себя такую судьбу, проголосовав на путинском «референдуме» в 2014 году: «Не жалко… гнійник є гнійник», «Самі схотіли».

Но большинство наших сограждан считает, что многие жители ОРДЛО просто вынуждены жить такой жизнью: «Люди не виноваты», «Просто не могут уехать», «Знакомые, чьи родственники находятся в оккупации, говорят, что в 2014 г была вообще жесть. Сложнее всего в Луганской области, так как, а Донецкой продукты поставляет фонд Р. Ахметова «Поможем»

Но в целом все приходят к выводу, что российская оккупация обернулась печальной страницей для жителей захваченного Донбасса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что оккупанты на Донбассе решили ограничить свои траты на пенсии жителям. В ряде населенных пунктов на оккупированной территории уже создаются так называемые «пенсионные комиссии». Они должны составить списки жителей, которых будут лишать пенсионных выплат. В первую очередь, оккупанты решили сэкономить на тех, кто до сих пор ухитрялся получать две пенсии: на оккупированной территории и в подконтрольных Украине населенных пунктах. Оккупационная администрация решила следить за такими «пенсионными туристами» и отменять выплаты тем, кто преимущественно живет на подконтрольной Украине территории.

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