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Письмо с того света: девушка получила ответ на свое послание мертвому брату
В США пользовательница Reddit с ником Ruthless0903 рассказала о том, как неожиданно получила сообщение с номера, принадлежавшего ее мертвому брату. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что Ruthless0903 призналась, что со времени смерти брата в марте 2019 года она продолжала часто писать ему, потому что ей нравилось думать, что он может это читать.
В сентябре она отправила ему сообщение о том, как сильно по нему скучает, и внезапно получила ответ: «Мне жаль слышать, что ты по кому-то скучаешь, но, к сожалению, это неверный номер».
Девушка поняла, что номер ее брата отдали другому человеку, и объяснила ему ситуацию. Выяснилось, что новый владелец номера в настоящий момент столкнулся с похожей ситуацией, так как его племянница находится при смерти. Он сказал девушке, что понимает ее, и предложил писать ему, когда ей захочется.
Ruthless0903 поблагодарила незнакомца, и тот в ответ написал, что готов выслушать ее мысли и чувства о брате. «Иногда помогает просто вспомнить о хороших временах», — отметил он. Девушка, в свою очередь, предложила ему поделиться своими чувствами, если он захочет.
В комментариях к посту пользовательница пояснила, что ее брат был известным игроком в покер по имени Майкл Мюррей (Michael Murray). Он долгое время страдал от депрессии и героиновой зависимости.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..