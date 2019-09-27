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Лето возвращается: синоптики дали прогноз погоды на выходные
В пятницу, 27 сентября, в Украине, в основном, будет сухая и теплая погода, а на выходных придет настоящее «бабье лето». Об этом «ФАКТАМ» рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
Сегодня дождь ожидается в южных областях и Крыму. Днем на западе, севере и востоке страны столбики термометров покажут 17—19 градусов тепла, а на юге 16—18 градусов. Скорость ветра не превысит 10 метров в секунду.
В Киеве днем будет + 13 + 15 градусов.
В субботу, 28 сентября, дождь местами пройдет на западе Украины. Днем поднимется небольшой ветер, до 8 метров в секунду. На западе ночью 8—10 градусов тепла, на востоке — не более 7 градусов. На юге воздух прогреется до плюс 22, на севере страны будет не более 19 градусов тепла.
В воскресенье, 29 сентября, дожди будут на востоке, севере, в центре и местами на западе. Днем температура воздуха на севере поднимется до 17—19 тепла, а на юге и в Закарпатской области воздух столбики термометра покажут 22 градуса. Будет ветрено, до 10 метров в секунду.
Напомним, по прогнозам синоптиков, и начало октября порадует украинцев хорошей погодой, но с небольшими дождями. Температура будет довольно комфортной. Во второй декаде наступит настоящее «бабье лето». Затем придет похолодание, после которого снова потеплеет.
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