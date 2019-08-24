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Google красочным дудлом поздравил Украину с Днем Независимости
Украина отмечает 28-ю годовщину Независимости. По этому случаю поисковой серсис Google опубликовал красочный дудл с флагом Украины.
Как известно, в этом году впервые за несколько последних лет в центре Киева не будет парада военной техники, вместо этого организовано два шествия — в 09:30 на Крещатике пройдет Марш Достоинства, участником которого будет президент Владимир Зеленский. В 11:00 своим маршем в центре столицы пройдут ветераны АТО, добровольцы и другие неравнодушные граждане. Их шествие называется Марш защитников Украины.
Открытки и красивые поздравления по случаю Дня Независимости можно выбрать здесь. Также накануне праздника «ФАКТЫ» составили топ-10 патриотичных песен о любви к Украине, которые можно послушать здесь.
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Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...