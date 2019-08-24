24.96 / 25.25 27.56 / 28.04
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Google красочным дудлом поздравил Украину с Днем Независимости

8:58 24 августа 2019 78
Флаг Украины гугл
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

Украина отмечает 28-ю годовщину Независимости. По этому случаю поисковой серсис Google опубликовал красочный дудл с флагом Украины.

Как известно, в этом году впервые за несколько последних лет в центре Киева не будет парада военной техники, вместо этого организовано два шествия — в 09:30 на Крещатике пройдет Марш Достоинства, участником которого будет президент Владимир Зеленский. В 11:00 своим маршем в центре столицы пройдут ветераны АТО, добровольцы и другие неравнодушные граждане. Их шествие называется Марш защитников Украины.

Открытки и красивые поздравления по случаю Дня Независимости можно выбрать здесь. Также накануне праздника «ФАКТЫ» составили топ-10 патриотичных песен о любви к Украине, которые можно послушать здесь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер