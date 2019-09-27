Политика

Нет ни про Крым, ни про возмещение ущерба Россией: в Украине указали на явные недостатки "минских соглашений"

Как и в «формуле Штайнмайера», о которой часто говорят в последнее время, так и в минских соглашениях нет ничего об ответственности России за агрессию, возмещении убытков Украине, схеме возврата Крыма. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил политолог Михаил Басараб.

По его словам, злом для Украины является не только «формула Штайнмайера», но и любые предложения, которые будут базироваться «на дефектных» минских договоренностях.

Политолог считает, что «Минск» заложил основу для ложного международного нарратива об «урегулировании» ситуации между Украиной и Россией.

«С одной стороны, все вроде понимают и даже признают факт вооруженной агрессии РФ против нашего государства и факт оккупации Крыма, но решать проблему берутся на основе документа, из содержания которого кажется, будто в Украине какой-то внутренний конфликт с „восставшими республиками“. А о необходимости возвращения Крыма Украине в нем совсем ничего нет», — уточнил Басараб.

По его словам, «минские договоренности — это и есть гибридное оружие», которое никто не осмелится признать.

Он считает, что окончательную редакцию «Минска» писали русские, которые затем поспешили провести его через Совет Безопасности ООН.

Напомним, вторые минские соглашения были подписаны в феврале 2015 года, когда шли тяжелые бои за Дебальцево и украинская армия снова могла оказаться в котле.

Экс-президент Франции Олланд в мемуарах вспоминал, как Путин угрожал убийством восьми тысяч украинских военных, которые держали оборону Дебальцево в случае их отказа сложить оружие и капитулировать. Обстоятельства тогда вынудили пятого президента Украины подписать тогда «Минск-2».

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