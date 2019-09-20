Безумие: в Раде объяснили, почему "формула Штайнмайера" станет катастрофой для Украины

Украина

«Формула Штайнмайера», о которой так много говорят в последнее время в Украине и в России, не может способствовать разрешению конфликта на Донбассе. Выполнение пунктов, предложенных немецким президентом, — это «не политическое разминирование конфликта, а его потенциальная политическая детонация». Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» выразил известный журналист, глава парламентской фракции партии «Голос» Сергей Рахманин.

Политик напомнил, что на «формуле Штайнмайера» настаивает Путин. А его кум Виктор Медведчук эту идею в той или иной мере продвигал с 2014 года.

Но на Донбассе за 5 лет войны ничего принципиально не изменилось. Точно также Россия продолжает поставлять оружие боевикам, ведутся боевые действия. Нередки сообщения о потерях.

«Нет никаких предпосылок, чтобы можно было применять в 2019 году формулу, которая и в 2016-м, когда Штайнмайер ее предложил, выглядела совершенным безумием», — считает Рахманин.

Так называемая «формула Штайнмайера» предполагает проведение выборов на временно оккупированных территориях до установления контроля над украинско-российской границей. Следовательно, выборы пройдут на территории, которую Киев не контролирует. После проведения выборов формула предполагает представление этим территориям особого статуса, но он не закреплен в Конституции. Таким образом под угрозой окажется суверенитет государства.

По словам нардепа, нынешняя власть столкнулась с огромным комплексом проблем, которые возникли в стране в последние несколько лет. И пока непонятно, как будут разрешаться эти проблемы.

Политик считает, что до сих пор нет полновесной информации о том, каким образом, на основании каких формул, при помощи каких механизмов будет осуществляться процесс деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Напомним, «формулу Штайнмайера» раскритиковал бывший советник президента Путина Андрей Илларионов. По его словам, согласившись на мирную «формулу Штайнмайера», Украина заложит бомбу под свое будущее.

На недавнем раунде переговоров в Минске украинская делегация отказалась письменно согласовывать «план Штайнмайера» для Донбасса. По словам главы украинского МИДа Вадима Пристайко, Украина давала ранее предварительное согласие на этот план, но на определенных условиях, ключевым пунктом которых должна быть безопасность на оккупированном Донбассе.

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