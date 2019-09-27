- 11:20 Под Винницей простились с погибшим 27-летним бойцом ВСУ: опубликованы траурные фото
- 11:19 Удивительная взаимовыручка: взрослые слоны помогают слоненку, который не может вскарабкаться по склону
- 11:17 Не спал за рулем: эксперты выдвинули новую версию гибели Виктора Цоя
- 11:08 Можно ли киевскому школьнику в транспорте пользоваться старым ученическим удостоверением?
- 11:03 Мать ударила, тетка закопала: жуткие подробности убийства младенца во Львове
- 11:01 Могла и по голове дать: сеть продолжает негодовать из-за нападения спикера Зеленского на журналиста
- 10:55 Всю Россию показали в одном фото
- 10:25 Неожиданно: брутальный Потап выпустил лиричный альбом, в котором рассказал о любви
- 10:23 В Донецке готовятся к смене главаря "ДНР": что ждет местных жителей
- 10:16 Под Киевом спасатели утопили в Днепре пожарную машину: в сеть попало видео
- 09:56 Нет ни про Крым, ни про возмещение ущерба Россией: в Украине указали на явные недостатки Минских соглашений
- 09:55 Украинская девочка, которую бывшие приемные родители называют «взрослым карликом», живет в новой семье на правах ребенка
Можно ли киевскому школьнику в транспорте пользоваться старым ученическим удостоверением?
«Слышала, что для столичных школьников вводится „Карточка ученика“ в электронном виде — по типу „Карточки киевлянина“ для взрослых. Только не ясно, приступили уже к оформлению такого документа? Во всяком случае, переслать данные ученика онлайн не удается — сайт не откликается. Можно ли пока пользоваться старым школьным удостоверением (продлить его действие в школе)?»
Екатерина Станко, Киев
Как сообщили «ФАКТАМ» в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий, ранее анонсировалось получение электронной услуги «Заказ ученического билета», для чего родителям нужно было зарегистрироваться на портале предоставления электронных услуг (https://my.kyivcity.gov.ua/), чтобы заказать электронный ученический билет.
Но на сегодняшний день не решен вопрос с финансированием данного проекта, уточнили в пресс-службе ведомства. В столичные школы поступил циркуляр, по которому пока школьникам будут выдавать удостоверения старого образца (ими можно пользоваться и в метро, и в наземном пассажирском транспорте). Когда в полном объеме заработает е-проект, в профильном ведомстве не уточнили.
Читайте также: В Киеве откажутся и от зеленых карточек в метро: как оплатить проезд
Напомним, как будет оформляться ученический е-билет. Заказывая электронный ученический, родители (или заменяющие их лица) должны сперва зарегистрироваться на портале оказания электронных услуг, используя квалификационную электронную подпись (КЭП, ЭЦП) или BankID для подтверждения личных данных.
Перед отправкой заявки на билет школьника в «Личном кабинете» киевлянина нужно заполнить соответствующие поля предлагаемой формы и приложить фото ребенка (согласно требованиям ученического документа).
Заказывать документ нужно будет в несколько этапов: сначала отправленная заявка (куда следует внести сведения о школьнике, заполнив соответствующие поля формы и добавив фото ребенка) уходит в школу, где проверяются и подтверждаются данные ученика, потом заказ передают в печать. Электронный ученический билет изготавливается за счет городского бюджета. В случае утери билета его можно изготовить повторно, но уже на платной основе.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что грозит льготнику, который отдал свою «Карточку киевлянина» другому человеку.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!