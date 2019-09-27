Можно ли киевскому школьнику в транспорте пользоваться старым ученическим удостоверением?

Спросите у «ФАКТОВ»

«Слышала, что для столичных школьников вводится „Карточка ученика“ в электронном виде — по типу „Карточки киевлянина“ для взрослых. Только не ясно, приступили уже к оформлению такого документа? Во всяком случае, переслать данные ученика онлайн не удается — сайт не откликается. Можно ли пока пользоваться старым школьным удостоверением (продлить его действие в школе)?» Екатерина Станко, Киев

Как сообщили «ФАКТАМ» в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий, ранее анонсировалось получение электронной услуги «Заказ ученического билета», для чего родителям нужно было зарегистрироваться на портале предоставления электронных услуг (https://my.kyivcity.gov.ua/), чтобы заказать электронный ученический билет.

Но на сегодняшний день не решен вопрос с финансированием данного проекта, уточнили в пресс-службе ведомства. В столичные школы поступил циркуляр, по которому пока школьникам будут выдавать удостоверения старого образца (ими можно пользоваться и в метро, и в наземном пассажирском транспорте). Когда в полном объеме заработает е-проект, в профильном ведомстве не уточнили.

Напомним, как будет оформляться ученический е-билет. Заказывая электронный ученический, родители (или заменяющие их лица) должны сперва зарегистрироваться на портале оказания электронных услуг, используя квалификационную электронную подпись (КЭП, ЭЦП) или BankID для подтверждения личных данных.

Перед отправкой заявки на билет школьника в «Личном кабинете» киевлянина нужно заполнить соответствующие поля предлагаемой формы и приложить фото ребенка (согласно требованиям ученического документа).

Заказывать документ нужно будет в несколько этапов: сначала отправленная заявка (куда следует внести сведения о школьнике, заполнив соответствующие поля формы и добавив фото ребенка) уходит в школу, где проверяются и подтверждаются данные ученика, потом заказ передают в печать. Электронный ученический билет изготавливается за счет городского бюджета. В случае утери билета его можно изготовить повторно, но уже на платной основе.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что грозит льготнику, который отдал свою «Карточку киевлянина» другому человеку.

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