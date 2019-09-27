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Сын Регины Тодоренко довел ее до слез (видео)

12:12 27 сентября 2019 172
Регина Тодоренко с сыном Майклом
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез, рассказывая о маленьком сыне Майкле. Молодая мама гордится успехами 9-месячного ребенка. На своей странице в Instagram она опубликовала короткое видео с сыном и поделилась своими впечатлениями. Звезда призналась, что она проплакала несколько часов.

«Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по ТВ нашу совместную рекламу, где в главной роли наш сын. Меня переполняли эмоции», — написала Регина.

Ранее в сети были опубликованы первые фото Майкла с рекламной съемки детских подгузников. Больше лицо мальчика ни Регина, ни Влад Топалов не показывают.

В посте Регина также вспомнила о своем детстве и поблагодарила родителей.

«Меня машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет, первый раз села на корявый шпагат, написала первое четверостишие про любовь-морковь… Теперь я понимаю их слегка преувеличенные эмоции, их не по способностям чрезмерную похвалу. Вот она настоящая неподдельная гордость родителей за своего ребенка», — эмоционально написала Регина.

Напомним, малыш появился на свет в декабре прошлого года. Ведущая почти не уходила в декрет. Вскоре после родов она вернулась к работе. А летом демонстрировала стройную фигуру в купальнике. Летом Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли веселую свадьбу в Италии.

Также Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, как маленький Майкл мешает их постельным утехам.

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