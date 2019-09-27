- 13:02 Данилюк отреагировал на слухи о своей отставке
- 12:47 У Зеленского поставили точку в вопросе о прямых авиарейсах в Россию
- 12:43 Трампа загнали в угол: американские СМИ отреагировали на скандал яркими обложками
- 12:41 Одесса отказалась от горячей воды
- 12:41 «Какое счастье не бояться приступов эпилепсии!»: уникальная операция избавила подростка от судорог
- 12:26 «Так бы и съел!»: пес слишком увлекся облизыванием кота
- 12:24 Снес остановку: появилось видео с моментом смертельного ДТП с полицейским в Броварах
- 12:19 К известному блогеру Андрею Полтаве пришли с обысками: что известно на данный момент
- 12:12 Сын Регины Тодоренко довел ее до слез
- 11:59 Доллар покупают уже дешевле 24 гривен, а евро — почти по 26 гривен: что будет дальше
- 11:55 СМИ узнали о внезапной отставке Данилюка
- 11:49 Златан Ибрагимович бросил вызов Хабибу
Сын Регины Тодоренко довел ее до слез (видео)
Известная телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез, рассказывая о маленьком сыне Майкле. Молодая мама гордится успехами 9-месячного ребенка. На своей странице в Instagram она опубликовала короткое видео с сыном и поделилась своими впечатлениями. Звезда призналась, что она проплакала несколько часов.
«Сижу и несколько часов плачу. Нет, не от огорчения, а от радости и счастья, потому что увидела по ТВ нашу совместную рекламу, где в главной роли наш сын. Меня переполняли эмоции», — написала Регина.
Ранее в сети были опубликованы первые фото Майкла с рекламной съемки детских подгузников. Больше лицо мальчика ни Регина, ни Влад Топалов не показывают.
В посте Регина также вспомнила о своем детстве и поблагодарила родителей.
«Меня машиной времени перенесло в детство, где рядом мама с папой со слезами на глазах радуются каждой моей маленькой победе: получила последнее место на турнире по бальным танцам в 6 лет, первый раз села на корявый шпагат, написала первое четверостишие про любовь-морковь… Теперь я понимаю их слегка преувеличенные эмоции, их не по способностям чрезмерную похвалу. Вот она настоящая неподдельная гордость родителей за своего ребенка», — эмоционально написала Регина.
Напомним, малыш появился на свет в декабре прошлого года. Ведущая почти не уходила в декрет. Вскоре после родов она вернулась к работе. А летом демонстрировала стройную фигуру в купальнике. Летом Влад Топалов и Регина Тодоренко сыграли веселую свадьбу в Италии.
Также Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, как маленький Майкл мешает их постельным утехам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...