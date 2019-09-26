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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала постельные утехи с мужем (видео)

4:45 27 сентября 2019 57
Регина Тодоренко и Влад Топалов
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко, которая обнималась с 33-летним испанским актером Марио Касасом и признавалась ему в любви, показала постельные утехи с мужем, российским исполнителем Владом Топаловым.

На своей страничке в Instagram она опубликовала интимное видео, показав, чем они занимаются в постели. Любовные утехи молодых родителей постоянно прерываются из-за детского плача.

«Все как у всех! У вас ведь тоже так бывало?», — подписала забавное видео Тодоренко.

Напомним, Регина Тодоренко родила сына в декабре прошлого года. А летом они с Владом сыграли свадьбу в Италии. Молодая мамочка быстро пришла в форму и вернулась к работе. Семья постоянно живет в Москве. Но Регина довольно часто бывает в родной Одессе, привозит на родину и сына.

В молодой семье кипят итальянские страсти. В интервью Регина призналась, что уже несколько раз хотела развестись с мужем. Иногда пара обращается за помощью к психологу.

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