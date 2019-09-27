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- 13:13 Наказывать "за манипуляции": министр Бородянский устроил выпад в адрес журналистов и получил ответ
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Наказывать "за манипуляции": министр Бородянский устроил выпад в адрес журналистов и получил ответ
Владимир Бородянский, который недавно был назначен министром культуры, молодежи и спорта, выступил с инициативой наказывать журналистов за «манипуляции общественным мнением». Об этом он заявил в интервью ВВС.
Министр считает манипуляции серьезным преступлением в условиях войны.
«Сейчас так часто бывает, что люди, прикрываясь свободой слова, откровенно манипулируют общественным мнением. Я считаю, что за манипуляцию нужно наказывать», — сказал Бородянский.
По словам министра, за манипуляции необходимо открывать уголовное дело, потому что в условиях войны это действие можно считать серьезным преступлением.
Заявление министра прокомментировал главный редактор газеты «ФАКТЫ» Александр Швец: «Наказывать нужно за совершённое (и доказанное процессуально!) преступление. А разбрасываться угрозами типа „преступников нужно наказывать, правда, я ещё не знаю, как“, по меньшей мере, смешно. По большей мере — печально. В стране, где за совершённые (и доказанные!) преступления наказывается даже не каждый второй, всё это звучит как очередная попытка заткнуть рот журналистам. Ну, тогда Северная Корея им указ…»
Ранее сообщалось, что Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, попыталась вырвать микрофон у журналиста и оказалась в центре скандала.
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