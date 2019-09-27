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Шоу-бизнес

"Зважені та щасливі": кто покинул проект (фото)

13:12 27 сентября 2019 176
Рима Пенджиева
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

На пятой неделе проект «Зважені та щасливі-9» на канале СТБ покинула участница «Дом-2» Рима Пенджиева, которая не скинула ни одного килограмма. После конкурса на горе высотой в 20 метров, в котором участники могли получить бонус минус 6 кг на взвешивании, Рима оказалась под желтой линией вместе с Лалой из оранжевой команды, которая скинула только 1 кг.

На голосовании Рима добровольно уступила место сопернице и покинула лагерь. Участники проекта считают, что Пенджиева поступила так не по доброте душевной. Большинство участников не готовы были голосовать за нее и так отправили бы ее домой.

Напомним, на проект Рима Пенджиева пришла с весом 122 кг. На ток-шоу «Зважся!» зрители узнают, продолжает ли худеть Рима дома или она решила остаться со своим весом.

Ведущая Анита Луценко и тренеры Марина Боржемская и Иракли Макацария отказались работать с конкурсантами на следующей неделе, обвинив «зважених» в том, что они обленились и перестали работать над собой.

Ранее выбывший участник шоу Александр Гончаров в интервью «ФАКТАМ» раскрыл шокирующие подробности проекта.

Также ведущая Анита Луценко рассказала, каким должно быть питание при похудении.

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