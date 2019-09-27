- 14:37 Новшества Зеленского: запретят ли оплату товаров наложенным платежом и через интернет
- 14:28 Одному из богатейших людей Украины вручили подозрение: в чем суть дела
- 14:03 Не напьешься — не прославишься: звезда "Глухаря" устроил пьяный дебош в самолете
- 13:59 У Зеленского подтвердили, что Данилюк уходит в отставку
- 13:53 Гиви и моторолы зайдут в Раду с георгиевскими лентами: озвучен тревожный прогноз
- 13:48 Хасиды едут в Умань: как Одесса встречает первых паломников
- 13:31 Раз такое требование государства — надо сажать: Сенцов рассказал о репрессивной машине в России
- 13:18 «Нет слов, кроме ругательных»: в Полтаве разгорелся скандал вокруг выплат ко Дню учителя
- 13:13 Наказывать "за манипуляции": министр Бородянский устроил выпад в адрес журналистов и получил ответ
- 13:12 "Зважені та щасливі": кто покинул проект
- 13:02 Данилюк отреагировал на слухи о своей отставке
- 12:47 У Зеленского поставили точку в вопросе о прямых авиарейсах в Россию
"Зважені та щасливі": кто покинул проект (фото)
На пятой неделе проект «Зважені та щасливі-9» на канале СТБ покинула участница «Дом-2» Рима Пенджиева, которая не скинула ни одного килограмма. После конкурса на горе высотой в 20 метров, в котором участники могли получить бонус минус 6 кг на взвешивании, Рима оказалась под желтой линией вместе с Лалой из оранжевой команды, которая скинула только 1 кг.
На голосовании Рима добровольно уступила место сопернице и покинула лагерь. Участники проекта считают, что Пенджиева поступила так не по доброте душевной. Большинство участников не готовы были голосовать за нее и так отправили бы ее домой.
Напомним, на проект Рима Пенджиева пришла с весом 122 кг. На ток-шоу «Зважся!» зрители узнают, продолжает ли худеть Рима дома или она решила остаться со своим весом.
Ведущая Анита Луценко и тренеры Марина Боржемская и Иракли Макацария отказались работать с конкурсантами на следующей неделе, обвинив «зважених» в том, что они обленились и перестали работать над собой.
Ранее выбывший участник шоу Александр Гончаров в интервью «ФАКТАМ» раскрыл шокирующие подробности проекта.
Также ведущая Анита Луценко рассказала, каким должно быть питание при похудении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...