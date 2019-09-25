Разнообразие в еде — залог правильного питания, — ведущая «Зважених та щасливих» Анита Луценко

Шоу-бизнес

Четырнадцать участников девятого сезона самого «весомого» шоу страны «Зважені та щасливі» (СТБ) продолжают борьбу за победу над своими килограммами и главный приз реалити. Несмотря на то что четыре героя уже покинули проект, они продолжают худеть дома самостоятельно, под присмотром тренеров — известного «холостяка» Иракли Макацария и фитнес-тренера Марины Боржемской. На место ведущей, пропустив один сезон, вернулась Анита Луценко. Начиная с первого по пятый сезоны «Зважених» она была тренером реалити, а в прошлом году принимала участие в популярном шоу «Танці з зірками». В эксклюзивном интервью Анита призналась, как отреагировала на возврат в реалити, рассказала о любимых участниках проекта и поделилась своим рационом питания.

«Мы стали думать не только о похудении людей, но и о том, как объединить их сердца»

— Все очень позитивно восприняли ваше возвращение в проект. Похоже, и вы довольны, что вновь занимаетесь «Зваженими та щасливими»?

— Было очень приятно, когда мне позвонили с проекта и сказали, что соскучились. Я обрадовалась, поскольку и сама уже стала тосковать по реалити. Так что над решением о возвращении в шоу долго не думала.

— Проект и на вас оказал влияние?

— Думаю, да. По крайней мере, я научила многих людей правилам похудения, знаю, как их мотивировать. Поняла, что очень многие нуждаются в поддержке и помощи, и моей в том числе. Приятно, когда подходит незнакомая женщина, обнимает и говорит: «Спасибо вам и проекту. Смотря на толстяков, я похудела на 30 килограммов!» И таких случаев предостаточно. Значит, мы делаем большое и полезное дело.

— Имей вы сами проблемы с весом, стали бы героиней подобного реалити?

— Если бы у меня был лишний вес, запросто согласилась бы на участие в шоу. Хотя, признаюсь, с моим характером это было бы довольно сложно.

Честно говоря, когда участники проходят всевозможные испытания, мне и самой хочется попробовать свои силы. Часто люди спрашивают, можно ли попасть в такой лагерь, как «Зважені та щасливі», но только чтобы похудеть не на 100 килограммов, а на 10? Многим просто хочется экстрима. Это как американские горки, собранные в одном месте. Только у нас ты расплачиваешься не деньгами, а кровью и потом.

Кстати, одно сооружение для испытаний я даже предложила организаторам проекта оставить, чтобы зарабатывать на этом. Желающие, заплатив 25 гривен за вход, с радостью съезжали бы с пятидесятиметровой горки в воду.

— Нынешний сезон особенный. Вы ведь заботитесь не только о похудении участников?

— Это правда. У нас собралась крутая команда: тренеры Иракли Макацария и Марина Боржемская, психолог Анна Кушнерук, диетолог Светлана Фус. И мы стали думать не только о похудении людей, но и о том, как объединить их сердца. Тот, кто имеет проблемы с лишним весом, часто не может найти себе пару. Но где-то есть такой же толстяк, который тоже хочет любви. Если они познакомятся, будут помогать друг другу, худеть вместе, то станут крепкой парой, способной преодолеть любые испытания.

«После того как участники уходят из проекта, они впадают в депрессию»

— Что для вас стало на проекте самым сложным?

— Когда приходится выгонять участника. Все сидят, голосуют, а человек, который полчаса назад переживал, какую же цифру покажут весы, заканчивает свой путь в проекте. Все слишком резко обрывается. Это всегда неожиданно.

Знаю, что после того, как участники уходят из проекта, они впадают в депрессию. Жизнь на проекте яркая и интересная, а дома не все так весело и красочно, нет конкурсов, камер, конкурентов. Из-за такой резкой перемены и того, что больше никто не заставляет худеть, на этих людей нападает настоящая тоска. И мне очень жаль того, кто уходит, ведь этому человеку предстоит пережить невероятно сложный период.

Анита Луценко, как и тренеры Марина Боржемская и Иракли Макацария, искренне болеют за каждого участника «Зважених та щасливих»

— Что советуете героям, которые покидают проект?

— Ни в коем случае не останавливаться. Проходит время, и многие из бывших участников берут себя в руки. Кто-то с удовольствием продолжает заниматься, кто-то — со скрипом, но постепенно всем становится легче. Когда мы видим наших похудевших участников через некоторое время на ток-шоу, то, поверьте, мое сердце учащенно бьется от гордости за каждого из них.

— У вас появились на проекте любимчики?

— Посмотрев анкеты участников в начале сезона, я всех бы записала в список своих любимчиков. Не могу сказать, что болею конкретно за кого-то. Но когда на первых неделях реалити его покидали некоторые участники, я искренне плакала горькими слезами. Да, это были не самые сильные наши герои, но очень душевные.

— Кто из них произвел на вас самое большое впечатление?

— Наверное, 24-летняя девушка, которая пришла на проект с весом 180 килограммов. Она такая красивая, мулаточка. Я понимаю, что у нее только начинается жизнь. Когда ты можешь придумать, чем заниматься дальше, у тебя должно быть много энергии, целей и желаний. А у нее нет никакой энергии и вдохновения. Это просто огромный вес, который убивает ее каждый день.

— Что можете посоветовать тем, кто не решается прийти на проект и худеет дома?

— К нам следует приходить тем, кто хочет похудеть больше чем на 50 килограммов. Желающие сбросить меньше могут воспользоваться онлайн-программами по похудению, где в том числе собран опыт и специалистов, занимающихся с участниками «Зважених та щасливих». Таких пособий на сегодняшний день предостаточно. Ведь важны не только физические нагрузки, но и правильное питание, психологический настрой, контроль и мотивация.

«В Лиссабоне проехать на самокате в пять раз дороже, чем вызвать такси»

— Для многих проблемой оказывается не только сброс лишних килограммов, но и удержание веса. Судя по тому, что среди нынешних участников победитель первого сезона реалити Николай Ворошнов, контролировать свой вес достаточно сложно.

— Я всегда говорила Коле, что из-за газированных напитков даже с нулевой калорийностью, которые он пьет, вес может вернуться. Значит, он не до конца перестроился на правильное питание, что-то не учел.

Николай занимался спортом в Канаде, и его вес держался, пока не поехал в АТО. Естественная реакция на стресс — похудение, но Коля поправился. Почему? У него нарушено пищевое поведение, как и у многих участников «Зважених та щасливих». Поэтому недостаток сна, неправильная еда в зоне АТО и привели к тому, что его прежний вес вернулся. Сейчас он делает вторую попытку, чтобы поменяться и перестроиться уже на всю жизнь.

— Что сейчас входит в ваш рацион?

— Обязательно арбуз, фрукты, курица, рыба. Стараюсь ежедневно употреблять ягоды и фрукты, чередуя их. Не ем два дня подряд одно и то же. Если сегодня арбуз, то завтра будет дыня. Мое правило — не повторяться. Так же и с завтраком. Готовлю овсянку, на другой день сырники, на третий — яйца, потом снова каша. Разнообразие в еде — залог правильного питания.

— Вы когда-нибудь придерживались диет?

— Нет, никогда на них не сидела. Я бы не выдержала. Мне кажется, это просто издевательство над своим организмом.

— Какие продукты для вас под запретом?

— Никакие. Если захочу, съем сало или пельмени. Естественно, магазинный майонез, маргарин и беляши употреблять не буду. Остальное все могу. Считаю, каждый день нужно есть то, что хочется. Не следует постоянно думать: «Я не могу это съесть, потому что буду толстая и неуспешная». Если у тебя на девяносто процентов нормальная еда, ты тренируешься и со здоровьем все хорошо, можно позволить себе все, что угодно, и не чувствовать угрызений совести. Глупо постоянно себя ограничивать. Мне кажется, впоследствии это приводит к расстройствам психики.

— Известно, что съемки «Зважених» проходили летом. Вы успели отдохнуть?

— У меня было всего пять дней отпуска. На годовщину свадьбы мы с мужем отправились в Лиссабон. Город удивил самым дешевым в мире такси. Оказалось, что проехать на самокате в пять раз дороже, чем вызвать такси. Я просто не могла в это поверить! Еще заезжали в Порту. Этот город с развешенным на балконах бельем похож на Одессу. Я каталась на самокате, велосипеде, немного повалялась на пляже. А еще мое воображение потряс хот-дог, где вместо сосиски щупальца осьминога. Правда, сам хот-дог я не ела, но щупальцу откусила.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Анита Луценко развенчала мифы о популярном кисломолочном продукте — кефире, назвала продукт, отказ от которого поможет похудеть, а также раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе.

Фото СТБ

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