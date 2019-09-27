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Раз такое требование государства — надо сажать: Сенцов рассказал о репрессивной машине в России
Дело в отношении украинского режиссера Олега Сенцова, которого российские власти упекли на 20 лет в колонию строго режима, сфабриковали во время так называемого «следствия».
Об этом в интервью российской «Новой газете» рассказал сам Сенцов.
По словам бывшего политузника, показания в отношении него и задержанных вместе с ним украинцев начали дополнять по ходу «следствия». Его якобы выбрали виновным из-за того, что он возглавлял группу.
«Случайный выбор. Мы все для них навоз, растопчут и не увидят. У них есть Путин, остальных они не принимают за людей», — сказал украинец.
Он также рассказал, что когда следствие уже закончилосьуже перед судом во время, когда он остался один на один с главным следователем, тот спросил: «Ну что, давать будете показания в суде?» Я: «Нет, смысл какой?» — «А что, было бы интересно послушать, что там было на самом деле».
Сенцова поразило то, что сами обвинители понимали, что они сфабриковали бездоказательное дело, которое будет стоит обвиняемому долгих лет тюрьмы, а может быть, и жизни. Но каждый на своем месте якобы делает свою работу, не углубляясь в детали и обстоятельства.
«Оперативник считает, что, раз он тебя поймал, надо заставить тебя признаться. Следователь — что ты не виноват, но опасен для государства, поэтому надо тебя посадить. Судья понимает, что доказательства липовые, но следователи просто так никого не приводят, и раз такое требование государства, надо сажать. Все выполняют свою работу, ничего личного», — рассказал режиссер схему работу карательной российской машины.
Напомним, 10 мая 2014 года Сенцова задержала ФСБ по подозрению в терроризме. Через некоторое время его перевезли в Москву, в следственный изолятор «Лефортово». 25 августа 2015 года суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. С октября 2017-го он отбывал срок в исправительной колонии № 8 «Белый медведь» в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.
7 сентября 2019 Сенцов вместе с еще 34 украинцами вернулся в Киев в рамках обмена между Украиной и Россией.
Подробно об украинском режиссере читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова».
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