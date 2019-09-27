Гиви и моторолы зайдут в Раду с георгиевскими лентами: озвучен тревожный прогноз

Украина

«Особый статус» оккупированной части Донбасса приведет к тому, что депутаты с «автономных» территорий попадут в Верховную Раду. На этом моменте в интервью «ФАКТАМ» сделал акцент политолог Михаил Басараб.

После проведения местных выборов территории с «особым статусом» довыберут в Верховную Раду Украины три десятка народных депутатов-мажоритарщиков. Сейчас в ВР свободны их места. По словам политолога, легко представить, кого выберут в украинский парламент жители ныне оккупированной части Донбасса, которые уверены в том, что в их бедах виновата Украина. Ведь и Кремль будет продолжать контролировать этот регион.

«Представьте себе, какой будет реакция большинства украинцев, а особенно тех, кто воевал или потерял на войне близких, когда они увидят, что Донбасс выбрал в Верховную Раду три десятка захарченков, пушилиных, гиви и моторол», — говорит Михаил Басараб.

Он уверен, что и в сессионный зал Верховной Рады эти «нардепы» зайдут с георгиевскими лентами, а также с символикой «ДНР» и «ЛНР».

Ранее сообщалось, что после получения оккупированной частью Донбасса «особого статуса» Украине о Крыме придется забыть.

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