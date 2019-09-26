Украина

Про Крым забудем: в Украине рассказали, что ждет полуостров после возвращения Донбасса

Руководством Украины активно предпринимаются шаги по возвращению ОРДЛО, но при этом вопрос Крыма ушел на второй план.

Как дальше будут развиваться события в интервью «ФАКТАМ» рассказал политолог Михаил Басараб.

Эксперт считает, что возвращение оккупированного Донбасса в Украину будет преподнесено в качестве большой уступки Кремля. В результате наша страна будет вынуждена благодарить за это и Путина, и международное сообщество.

«Вряд ли при таких обстоятельствах кто-то услышит нашу просьбу о скорейшем возвращении Крыма. Забудем», — утверждает Михаил Басараб.

По его мнению, для видимости сохранят санкции к нескольким второстепенным российским чиновникам, которые причастны к аннексии полуострова, а в остальном произойдет «нормализация» отношений, но уже без Крыма.

«Нам даже запретят официально заявлять, что была российско-украинская война», — говорит политолог.

Все это, считает он, станет следствием того, что руководство Украины решило «прекратить войну» и капитулировать на условиях РФ. А Кремль продолжит провокации в русскоязычных регионах, чтобы и дальше держать Украину в стрессе.

Полный текст интервью с Михаилом Басарабом читайте в «ФАКТАХ» в ближайшие дни

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