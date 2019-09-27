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В Тернополе отец двоих детей изнасиловал свою 15-летнюю сестру
В Тернополе двадцатилетний парень изнасиловал свою сестру. Ранее сообщалось об изнасиловании 11-летней девочки отчимом.
Как пишет местное издание «Новини Тернополя», пока жена парня уехала в другой город на заработки, 15-летняя девушка помогала ему по хозяйству и уходу за двумя детьми.
Сам парень нигде не работал, много пил. В один из дней, когда сестра пришла к нему домой, он накинулся на нее и изнасиловал.
Свою вину парень отрицает полностью.
После оглашения подозрения его сразу арестовали. Известно, что недавно суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей еще на шестьдесят дней.
Ранее «ФАКТЫ» писали о жуткой трагедии в оккупированном Харцызске, где изнасиловали и убили 13-летнюю школьницу. А также о случае в Татарстане (Россия), где две подруги надругались над 19-летним юношей, который якобы повредил iPhone одной из них.
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