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Украина официально разблокировала эксгумацию захоронений поляков, но выдвинула условие
Украина передала Польше разрешение на возобновление эксгумационных работ на территории польских захоронений в нашей стране. Об этом Польскому радио сообщил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.
Вместе с тем подтвердивший информацию посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий озвучил условия, на которых может проводиться такая эксгумация — в частности, работы должен проводить украинский исполнитель, который получит все официальные разрешение и проведет подготовку к раскопкам, после чего к ним подключатся польские эксперты.
Кроме того, переданный польской стороне документ содержит перечень процедурных действий, которые должен обеспечить польский Институт национальной памяти с целью возобновления эксгумации.
Напомним, во время первого официального визита в Польшу президент Владимир Зеленский анонсировал разблокирование выдачи разрешений на эксгумацию тел в польских захоронениях на территории нашей страны.
Ранее глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек заявил, что его страна готова вести с Украиной переговоры по поводу восстановления разрушенных украинских мест памяти на юге Польши. Речь идет
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