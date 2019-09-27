Из древней киевской церкви убрали памятник основателю Москвы (фото)

История современности

В субботу, 28 сентября, после масштабной реставрации откроется один из старейших храмов Киева — церковь Спаса на Берестове. Последние 20 лет посетителей в святыню не пускали из-за удручающего состояния храма. Во время осадков и таяния снегов протекали своды церкви, от этого разрушалась старинная живопись. Напомним, украинские ученые опровергли одну из давних легенд о князе Владимире.

Не меньшую опасность представляло то, что регулярно намокали фундаменты — отсутствовала эффективная система их гидроизоляции. Древняя церковь не охранялась. Поэтому периодически охотники за металлом воровали с ее кровли медные листы. Шли годы, но все эти проблемы не решались — не было денег.

— Ситуация до сих пор могла бы оставаться плачевной, если бы не меценат Вячеслав Москалевский, выделивший деньги на масштабную реставрацию, — рассказала «ФАКТАМ» заведующая отделом Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Алина Кондратюк. — Этот человек интересуется историей Киева, изначально намеревался помочь с реставрацией холмов старинной Киевской крепости. Но когда узнал от начальника научно-реставрационных и восстановительных работ нашего заповедника Анатолия Овчара о проблемах церкви Спаса на Берестове, взялся помочь привести ее в порядок. Работы продолжались больше двух лет.

За это время отреставрированы своды, стены, полы, заменены коммуникации, благоустроена прилегающая территория. Создана надежная гидроизоляция, обновлена трассировка фундаментов не сохранившейся части церкви. Территория возле храма замощена каменными плитами, установлено современное освещение. Церковь теперь надежно охраняется.



— Во время установления гидроизоляции и замены коммуникаций выполнялись значительные объемы земельных работ возле стен храма, — рассказал заведующий отделом заповедника Константин Крайний. — Наши специалисты проводили археологический надзор за этими работами и сделали много интересных находок. Самым древним из них три тысячи лет. Мы покажем найденные артефакты на выставке, ее можно будет посетить уже в первый день открытия храма после реставрации.

— Из летописей известно, что в церкви Спаса на Берестове похоронен основатель Москвы Юрий Долгорукий. Археологам удалось найти его могилу?

— Нет. Ее усиленно искали в начале прошлого века, а затем и в 1947 году, когда отмечалось 800-летие Москвы. Тогда в церкви установили памятник Долгорукому, выполненный в виде погребального саркофага. В ходе нынешней реставрации это памятник переместили в запасники нашего заповедника.

Напомним, ранее в ходе реконструкции старинной церкви Спаса на Берестове археологи обнаружили остатки поселения IX века до нашей эры.

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