23.99 / 24.26 26.13 / 26.56
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Госстат рассказал, кто в Украине зарабатывает больше всех

23:53 27 сентября 2019 53
Зарплата в Украине
Инф. «ФАКТОВ»

Государственная служба статистики Украины (Госстат) опубликовала экспресс-выпуск, посвященный уровню оплаты труда в стране по видам экономической деятельности.

Согласно приводящимся в нем данным, самый высокий уровень оплаты труда в Украине наблюдается в сфере информационных технологий, а также в сфере финансов и страховой деятельности.

Читайте также_У Зеленского обещают существенно повысить пенсии: что об этом известно

Так, средний размер зарплат в сфере ІТ по состоянию на август составил 17 226 грн, а в сфере финансовой и страховой деятельности — 18 649 грн.

Кроме того, высокий уровень оплаты труда наблюдался в сфере государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования, где работники получают в среднем 16 155 грн в месяц.

При этом, как ни удивительно, самый низкий уровень оплаты труда — 7015 грн и 7067 грн — был зафиксирован в сфере временного размещения и организации питания.

Также в ведомстве указывают, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года составила 10 537 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн). По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 4,0%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2018 года.) увеличился на 17,4%.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр финансов Оксана Маркарова заявила о том, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 гривен. По мнению Маркаровой, больший рост «минималки» не соответствовал бы росту производительности.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер