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Госстат рассказал, кто в Украине зарабатывает больше всех
Государственная служба статистики Украины (Госстат) опубликовала экспресс-выпуск, посвященный уровню оплаты труда в стране по видам экономической деятельности.
Согласно приводящимся в нем данным, самый высокий уровень оплаты труда в Украине наблюдается в сфере информационных технологий, а также в сфере финансов и страховой деятельности.
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Так, средний размер зарплат в сфере ІТ по состоянию на август составил 17 226 грн, а в сфере финансовой и страховой деятельности — 18 649 грн.
Кроме того, высокий уровень оплаты труда наблюдался в сфере государственного управления и обороны; обязательного медицинского страхования, где работники получают в среднем 16 155 грн в месяц.
При этом, как ни удивительно, самый низкий уровень оплаты труда — 7015 грн и 7067 грн — был зафиксирован в сфере временного размещения и организации питания.
Также в ведомстве указывают, что средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года составила 10 537 грн, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн). По сравнению с июлем размер средней номинальной заработной платы уменьшился на 4,0%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2018 года.) увеличился на 17,4%.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр финансов Оксана Маркарова заявила о том, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты до 4723 гривен. По мнению Маркаровой, больший рост «минималки» не соответствовал бы росту производительности.
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