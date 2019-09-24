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У Зеленского обещают существенно повысить пенсии: что об этом известно
Уже в марте следующего года в результате индексации пенсионные выплаты увеличатся на 12−13%. Об этом сообщила народный депутат Украины, председатель комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») в комментарии журналистам в кулуарах Форума национальной бизнес-коалиции в Киеве, передает УНН.
«Повышение пенсий будет, в марте мы будем индексировать. В том числе, повышение пенсий будет происходить за счет роста прожиточного минимума. Кстати, мы его впервые в статье 7 о Государственном бюджете проанонсировали как честный прожиточный минимум… Думаю, это (повышение пенсий в результате индексации состоится — ред.) где-то на 12−13% - это половина от инфляции в этом году и половина от роста фонда заработной платы», — отметила Третьякова.
По ее словам, парламент дал установку правительству «решительно преодолеть эту разницу» между сегодняшним прожиточным минимумом и тем реальным прожиточным минимумом, который власть должна обеспечить пенсионерам в соответствии с нормами Конституции.
Также Третьякова заявила о внесении в парламент в скором времени проекта Трудового кодекса, который будет либеральным в отношении работодателей.
При этом глава парламентского комитета в комментарии журналистам заявила: «Вместе с тем просим работодателей принять участие более мощно, чем это было в предыдущих предложениях, во втором уровне пенсионного обеспечения, накопительном», — передает Интерфакс-Украина.
Напомним, в проекте бюджета на 2020 год заложен рост прожиточного минимума и соответственно этому повышение всех социальных выплат для целого ряда категорий населения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 20 сентября, Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 1231 о верификации пенсий и других государственных выплат.
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