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«Уже поздно»: известный целитель Малахов прокомментировал возможную болезнь Заворотнюк
Популяризатор нетрадиционных методов врачевания Геннадий Малахова известен большому количеству людей на постсоветском пространстве благодаря программам, которые раньше вел на телевидении. Они пользовались непременным успехом, как и разработанные им системы голодания и правильного питания, пишет Teleprogramma.pro.
Журналисты издания обратились к Геннадию Малахову с вопросом о том, насколько сильна народная медицина в битве против раковых опухолей.
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«Раз возникает опухоль, значит с организмом произошли какие-то изменения, потрясения. Вот возьмите Настю Заворотнюк, когда у нее обнаружили опухоль, лечить уже было поздно. Что народными методами, что лечебным голоданием, что методами классической медицины», — считает Малахов.
По его мнению, организм настигло что-то, что спровоцировало развитие этой самой опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры — то есть внешнее воздействие.
«Здесь трудно сказать, как действовать после того, как с человеком это уже произошло. В любом случае, нужно определить и вынуть из человека причину, по которой произошло заболевание», — отметил он.
Представители издания поинтересовались, что стоит делать, чтобы предотвратить появление опухолей.
«Первое, это и правда — ведение здорового образа жизни. Второе — эмоциональное состояние должно быть нормальным. Третье — никаких манипуляций с организмом проводить нельзя. Ни оплодотворения, ни омоложения, ни гормонального вмешательства. То есть, организму не надо мешать жить!» — считает Малахов.
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Малахов подчеркнул, что если убрать все эти вредные факторы, то можно стать долгожителем. К примеру, люди в высокогорных районах живут долго, так как там нет факторов, которые сбивали бы их жизнедеятельность.
Они пасут в высокогорье своих овец, на них нет эмоционального воздействия, нет нервотрепки «работодатель-подчиненный», круг общения снижен. Нормальное питание, физическая нагрузка, двигательная активность, свежий воздух и все: он живет и ему ничто не мешает жить.
Поэтому задача современного человека в большом городе — избегать стрессовых ситуаций, которые сильнейшим образом влияют на здоровье.
Также Малахов отметил, что каждый конкретный случай заболевания требует своего лечения, и единого лекарства быть не может:
К тому же он рассказал о нескольких случаях, когда человек, будучи при смерти, сумел измениться, простил своих обидчиков, оставил позади прошлое и больного себя. Сменил все, включая питание, и — выздоровел. По словам Малахова, изменение собственного сознания, поворот к позитивному восприятию жизни и себя — немалая составляющая успеха на пути к выздоровлению. Телеведущий уверен: любую болезнь можно вылечить.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный астропсихолог рассказала, что в гороскопе Заворотнюк есть указание на раннюю смерть и родовое проклятие.
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