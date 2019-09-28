«Уже поздно»: известный целитель Малахов прокомментировал возможную болезнь Заворотнюк

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Популяризатор нетрадиционных методов врачевания Геннадий Малахова известен большому количеству людей на постсоветском пространстве благодаря программам, которые раньше вел на телевидении. Они пользовались непременным успехом, как и разработанные им системы голодания и правильного питания, пишет Teleprogramma.pro.

Журналисты издания обратились к Геннадию Малахову с вопросом о том, насколько сильна народная медицина в битве против раковых опухолей.

«Раз возникает опухоль, значит с организмом произошли какие-то изменения, потрясения. Вот возьмите Настю Заворотнюк, когда у нее обнаружили опухоль, лечить уже было поздно. Что народными методами, что лечебным голоданием, что методами классической медицины», — считает Малахов.

По его мнению, организм настигло что-то, что спровоцировало развитие этой самой опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры — то есть внешнее воздействие.

«Здесь трудно сказать, как действовать после того, как с человеком это уже произошло. В любом случае, нужно определить и вынуть из человека причину, по которой произошло заболевание», — отметил он.

Представители издания поинтересовались, что стоит делать, чтобы предотвратить появление опухолей.

«Первое, это и правда — ведение здорового образа жизни. Второе — эмоциональное состояние должно быть нормальным. Третье — никаких манипуляций с организмом проводить нельзя. Ни оплодотворения, ни омоложения, ни гормонального вмешательства. То есть, организму не надо мешать жить!» — считает Малахов.

Малахов подчеркнул, что если убрать все эти вредные факторы, то можно стать долгожителем. К примеру, люди в высокогорных районах живут долго, так как там нет факторов, которые сбивали бы их жизнедеятельность.

Они пасут в высокогорье своих овец, на них нет эмоционального воздействия, нет нервотрепки «работодатель-подчиненный», круг общения снижен. Нормальное питание, физическая нагрузка, двигательная активность, свежий воздух и все: он живет и ему ничто не мешает жить.

Поэтому задача современного человека в большом городе — избегать стрессовых ситуаций, которые сильнейшим образом влияют на здоровье.

Также Малахов отметил, что каждый конкретный случай заболевания требует своего лечения, и единого лекарства быть не может:

К тому же он рассказал о нескольких случаях, когда человек, будучи при смерти, сумел измениться, простил своих обидчиков, оставил позади прошлое и больного себя. Сменил все, включая питание, и — выздоровел. По словам Малахова, изменение собственного сознания, поворот к позитивному восприятию жизни и себя — немалая составляющая успеха на пути к выздоровлению. Телеведущий уверен: любую болезнь можно вылечить.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный астропсихолог рассказала, что в гороскопе Заворотнюк есть указание на раннюю смерть и родовое проклятие.

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