Мир

«Мы на войне. Эти люди больны»: Трамп хочет «скальп» агента ЦРУ, раздувшего скандал с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с дипломатами в Нью-Йорке обвинил в шпионаже информатора, сообщившего в Конгресс подробности о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

«Мы на войне. Эти люди (устраивающие утечки) больны. Они больны», — сказал Трамп американским дипломатам на закрытой для прессы встрече. Агентство получило в свое распоряжение видеозапись с этого мероприятия.

«Я хочу знать, кто этот человек, кто этот человек, который передал информатору данные? Потому что это (передача подобных данных) похоже на шпионаж», — продолжил он.

Агентство отмечает, что выдержки из беседы в формате аудиозаписи также опубликовала на своем сайте газета The Los Angeles Times.

«В общем-то, этот человек (информатор) никогда не видел доклад (своими глазами), он не видел стенограмму звонка, он просто что-то об этом услышал… Они (причастные к утечке информации люди) практически шпионы», — добавил он.

Трамп также в ходе встречи посетовал на то, что в настоящее время в США не так жестко наказывают «за шпионаж и государственную измену» как в былые времена. При этом он не уточнил, какие конкретные виды наказания он имеет в виду.

Встреча была организована Белым домом, список гостей также был утвержден Белым домом, но на ней присутствовали не только сотрудники постпредства США при ООН и их семьи, но и другие люди. На ней можно было пользоваться мобильными телефонами.

Напомним, американские спецслужбы считают, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу частной компании Burisma, одним из акционеров которой являлся сын главного кандидата на должность президента США от Демократической партии Джозефа Байдена Хантер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», личный адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани пригрозил предоставить имеющиеся у него доказательства вмешательства Украины в американские президентские выборы в 2016 году.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter