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Страшное горе в семье известного рэпера: внук исполнителя прожил всего 10 дней
У рэпера Снуп-Дога в семье произошло горе: 25-летний сын музыканта потерял своего новорожденного сына. Сердце малыша Кая билось всего 10 дней, после чего он умер в одной из клиник, пишет Super.ru.
Мальчик, которого назвали Кай Лав, скончался 25 сентября. О трагедии в соцсети написал отец малыша, актер Корди Бродус.
«Мой сын Кай принес в этот мир столько любви и позитива. Его энергия будет жить, и эти 10 дней любви всегда будут особенными для нас. Давайте все дорожить жизнью и теми, кого мы любим, пока мы здесь. Спасибо», — написал актер.
Также он опубликовал ужасающее видео, на котором видно, как вся семья рэпера вместе с дедом Снупом оплакивают утрату.
Причину и детали смерти сын рэпера не раскрыл. Сам Снуп Догг пока не прокомментировал смерть внука.
Напомим, Снуп Дог (Snoop Dogg) — псевдоним Келвина Бродуса-младшего. Музыканту 47 лет. Еще во время учебы в средней школе он попал в банду. Отсидел шесть месяцев в тюрьме за хранение кокаина. Его музыкальная карьера началась в 1992 году после знакомства с продюсером Dr. Dre. Несмотря на свой имидж и неприятности с законом, Снуп Догг с 1-го июня 199-го года женат на женился своей школьной подруге по имени Шанте Тейлор, которая подарила ему троих детей: сыновей Кордэ и Корделла, и дочь Кори. Дедушкой Снуп Догг впервые стал в январе 2015-го года, когда подруга сына Кордэ по имени Джессика Кайзер родила мальчика по имени Зайон.
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