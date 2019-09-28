Происшествия

Подался в бега после скандала: детский тренер по футболу развращал подростков на соревнованиях

Детский тренер по футболу из Киева развращал детей и скрывался от полиции в течение двух лет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Пострадавший мальчик сообщил, что мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая половые органы. В комнате в этот момент находился еще один подросток. Инцидент произошел еще в декабре 2015 года, когда правонарушитель вместе с командой несовершеннолетних футболистов поехал на соревнования во Львов.

Впоследствии следователи доказали причастность тренера к совершению противоправных действий, а затем доказательства направили в суд. Известно, что тренер на судебные заседания не являлся и скрывался от правоохранителей с целью избежать наказания.

«В течении последних нескольких лет злоумышленник проживал под чужим именем и фамилией, постоянно менял адреса проживания. Тем временем сотрудники уголовного розыска столичного главка проводили кропотливую работу с целью установления места нахождения и задержания подозреваемого», — говорится в сообщении.

В четверг, 26 сентября правоохранители в Киевской области задержали правонарушителя. По решению суда, ему избрали «меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 150 тысяч гривен».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Запорожьем правоохранители задержали взрослого мужчину, которые совершал развратные действия сексуального характера в отношении 4-х летней девочки, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.

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