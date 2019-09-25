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Задержание негодяя: в Запорожье мужчина развращал четырехлетнюю девочку
Под Запорожьем правоохранители задержали взрослого мужчину, которые совершал развратные действия сексуального характера в отношении 4-х летней девочки, воспользовавшись ее беспомощным состоянием.
Об этом говорится в сообщении прокуратуры области.
Задержанию предшествовало решение коллегия судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Запорожского апелляционного суда поддержать правовую позицию стороны публичного обвинения относительно лишения свободы преступника на 5 лет.
После этого осужденный начал скрываться от отбывания наказания и пустился в бега.
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«Однако, благодаря принятым уполномоченными отдела полиции и прокурорами Запорожской местной прокуратуры № 1 мероприятиям в рамках ОРД, местонахождение осужденного установлено и направлено отбывать наказание в места лишения свободы», — говорится в сообщении прокуратуры.
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Ранее «ФАКТЫ» писали о вопиющем инциденте, который произошел в одном из населенных пунктов Кицманского района Черновицкой области: начиная с 2017 года местный житель, угрожая собственной 14-летней дочери, начал ее насиловать. В то же время мать занимала странную позицию: она не сообщала, что муж издевается над собственной дочкой, принуждая к сексуальным отношениям. То, что девочка забеременела, мать объяснила тем, что её якобы изнасиловал какой-то неизвестный. Так продолжалось до марта этого года. Именно тогда жертва, не выдержав угроз и систематического насилия, обратилась к правоохранителям.
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