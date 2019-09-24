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Жуткий случай на Буковине: горе-отец два года развращал и насиловал родную дочь, она родила ребенка
Вопиющий инцидент произошел в одном из населенных пунктов Кицманского района Черновицкой области: начиная с 2017 года местный житель, угрожая собственной 14-летней дочери, начал ее насиловать.
Об этом сообщили в прокуратуре Черновицкой области.
Через некоторое время девочка забеременела и родила ребенка.
В то же время мать занимала странную позицию: она не сообщала, что муж издевается над собственной дочкой, принуждая к сексуальным отношениям.
То, что девочка забеременела, мать объяснила тем, что её якобы изнасиловал какой-то неизвестный.
Так продолжалось до марта этого года. Именно тогда жертва, не выдержав угроз и систематического насилия, обратилась к правоохранителям.
Насильник отрицал тот факт, что принуждал подростка к сексуальным контактам. Но прокурор предоставил во время судебного разбирательства весомые и неоспоримые доказательства того, что мужчина виновен. Решение принимала коллегия судей Герцаевского районного суда.
Мужчину обвинили по ст. 152 УК. Несмотря на то, что он своей вины не признал, ему вынесли приговор в виде лишения свободы на срок 12 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области киберполиция задержала мужчину, который использовал свою 8-месячную дочь для создания порноснимков и видеороликов.
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