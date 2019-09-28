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СМИ обнародовали скандальное признание Трампа Лаврову

12:43 28 сентября 2019 201
Дональд Трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Западные СМИ обнародовали скандальное заявление президента США Дональда Трампа, который признался, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку Соединенные Штаты «делали тоже самое в других странах».

Это произошло еще в 2017 году в Овальном кабинете, на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком, пишет The Washington Post.

Как сообщают журналисты, Белый дом старался оградить высказывания президента от обнародования. Источники заявляют, что меморандум по итогам встречи ограничили в доступе. Он был открыт только для несколько должностных лиц, которые имели высокий уровень доверия.

В мае 2017 года в США началось расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы американского президента, которые прошли в 2016 году. Куратором дела выступил специальный прокурор Роберт Мюллер. В ходе расследования Мюллер не смог найти доказательства того, что Трамп совершал какие-то преступления.

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