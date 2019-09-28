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"Не считаю, что Крым забрали": Винник оскандалился заявлениями о "не нашем Крыме" и "непонятной войне"

Украинский певец Олег Винник, который оказался в центре скандала из-за участия в российской акции «Всем мир», ответил также и на вопрос, чей Крым. Так, исполнитель заявил, что «сегодня вообще говорить об этом не нужно, это ничего не дает».

«Когда ты кричишь: „Наш Крым!“… А он не наш, на сегодняшний день. Мы имеем то, что имеем, это факт. И мы будем все кричать, что наш? Почему же, мы ничего не решаем», — заявил Винник, передает СТБ.

Также он назвал борьбу с российскими оккупантами на Донбассе «непонятной войной».

«И если быть конкретно откровенным, то за Крым не умер ни один солдат, не погиб. Что дорого: Крым или Донбасс? Или Украина? Почему мы делим, почему мы ставим акценты на какие-то вещи. Я не считаю, что Крым… забрали и он дороже всего другого: жизней, судеб наших людей, украинцев, соотечественников. Десятки тысяч людей погибли в этой непонятной войне, которая называется АТО. И в конце концов, этому конца пока что нет», — подытожил певец.

Олег Винник также объяснил свое появление в российском проекте «Всем мир». По словам певца, он принимал участие исключительно во флешмобе к Международному дню мира.

«Что касается использования моего видео в клипе, то я об этом вообще не знаю. Это не мое дело, я об этом ни с кем не договаривался. Мое имя, моя личность использована без моего ведома», — заявил певец.

Отметим, что после выхода клипа музыканты записали обращение к Виннику, в котором поблагодарили его за то, что он поддержал их проект.

«Для нас было огромной радостью, что в наше сложное время украинская эстрада, в Вашем лице, поддержала наш проект. Мы рады, что Вы разделяете наши взгляды, что Музыка должна быть вне политики. Что только она может объединять народы», — написали тогда участники российской группы «Мир 519» в своем Instagram.

Как писали «ФАКТЫ», ролик с участием Олега Винника опубликовали в YouTube 26 сентября. На видео певец появился в компании российских знаменитостей. Вместе они исполнили песню «о мире» и «неделимых братьях», якобы приурочив свою акцию к Международному дню мира, которым ООН объявила 21 сентября.

27 сентября Винник оказался в базе украинского добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины.

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