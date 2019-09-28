Порошенко гостит в Лондоне у Гонтаревой (фото)

Политика

Петр Порошенко продолжает поездки по странам Европы. 28 сентября пятый президент Украины побывал в Лондоне, где в больнице лежит бывшая глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

В качестве подарка Порошенко привез Гонтаревой особую футболку с рисунком от Юрия Журавля. Художник изобразил Гонтареву в образе балерины, которая даже со сломанной ногой продолжает танцевать. «Нас не сломать», — гласит надпись на футболке. Несмотря на то, что художник ошибся, нарисовав в гипсе левую ногу, подарок Гонтаревой все равно понравился.

Экс-глава Нацбанка с 2018 года живет в Лондоне, а в августе была госпитализирована, после того как ее при странных обстоятельствах сбил автомобиль в Лондоне. Порошенко считает, что такие «бандитские приемы» от оппонентов-преследователей не станут помехой для сильной личности. «Валерия не сломается. Никто из нас не сломается», — уверен он.

Напомним, в Украине с лета 2019 года Государственное бюро расследований стало регулярно вызывать Порошенко на допросы. Несмотря на заявленное отсутствие уголовных производств, ГБР требует присутствия Порошенко у следователя. На допрос 18 сентября политик не явился. Следующие явки к следователю были назначены на 27 сентября и 3 октября. Порошенко с 26 октября находится за пределами Украины.

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