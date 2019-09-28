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Туристов предупредили о ракетных стрельбах вблизи черноморских курортов
Украинские военные предупредили о запланированных на 3−4 октября 2019 года ракетных стрельбах на черноморском побережье Одесской области. Ранее подобные ограничения для туристов вводили в июле и в августе.
В связи с этим будет ограничен доступ отдыхающих на мысы «Калфа», «Ледники» и 1−10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка, сообщил Украинский милитарный портал.
Район учений
В конце августа в этом районе уже проводили испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения. А до этого «Ольху» на полигоне испытывали в июле 2019 года.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!