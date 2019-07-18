ВСУ решили провести боевые стрельбы на черноморском побережье: на каких пляжах будет небезопасно

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На следующей неделе в Татарбунарском районе Одесской области запланированы военные испытания с боевыми стрельбами. В связи с этим отдыхающих на местных пляжах просят проявлять осторожность. Напомним, в ночь на вторник, 16 июля, в Одессе охрана зенитного дивизиона открыла огонь по человеку, проникшему на охраняемую территорию.
Предупреждение будет актуальным 24−25 июля, сообщил в пресс-службе Татарбунарской районной государственной администрации.
Опасная зона включает побережье Черного моря (пляж) от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до населенного пункта Лебедевка (включительно), предполагаемое время стрельб — с 7:00 24 июля 2019 года до 23:00 25 июля 2019 года. «Любые испытания потенциально опасны, поэтому просим Вас не находиться в указанном районе в определенные сроки», — говорится в официальном сообщении.
Ранее Украина провела в акватории Черного моря международные учения Sea Breeze 2019, которые сопровождались неоднократными российскими провокациями.
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