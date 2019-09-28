Здоровье и медицина

Сенсация не только для Украины: в Черновцах родились уникальные сиамские близнецы

В Черновцах родились сиамские близнецы — это произошло в городском роддоме № 2 в ночь на 28 сентября. Напомним, на видео смогли зафиксировать «драку» сиамских близнецов в утробе матери.



У новорожденных одно тело на двоих, но две головы.

Для их мамы — жительницы Черновицкой области — это была первая беременность.

По словам медиков, аномалию диагностировали еще внутриутробно, но женщина по собственным убеждениям отказалась от прерывания беременности. Роды начались преждевременно — на 33 неделе, поэтому перевезти роженицу в Киев просто не успели.

Главврач роддома Альберт Курицын утверждает, что этот случай является уникальным не только для Украины, но и для всего мира, сообщает УНИАН.

В настоящее время девочки находятся в родильном доме, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.

Напомним, ранее стало известно, как сиамские близнецы с одной парой ног на двоих отметили 18-летие и не жалеют об отказе от разделения.



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