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Сенсация не только для Украины: в Черновцах родились уникальные сиамские близнецы
В Черновцах родились сиамские близнецы — это произошло в городском роддоме № 2 в ночь на 28 сентября. Напомним, на видео смогли зафиксировать «драку» сиамских близнецов в утробе матери.
У новорожденных одно тело на двоих, но две головы.
Для их мамы — жительницы Черновицкой области — это была первая беременность.
По словам медиков, аномалию диагностировали еще внутриутробно, но женщина по собственным убеждениям отказалась от прерывания беременности. Роды начались преждевременно — на 33 неделе, поэтому перевезти роженицу в Киев просто не успели.
Главврач роддома Альберт Курицын утверждает, что этот случай является уникальным не только для Украины, но и для всего мира, сообщает УНИАН.
В настоящее время девочки находятся в родильном доме, однако медики готовят их к перевозке в детскую больницу.
Напомним, ранее стало известно, как сиамские близнецы с одной парой ног на двоих отметили 18-летие и не жалеют об отказе от разделения.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!